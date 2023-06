Digitale e aperto a tutti: è online il sito con l'archivio storico del Gioco del ponte

Il patrimonio culturale non poteva andare perduto e disgregato in mille rivoli impossibili da seguire e tenere sotto controllo. E' con questa esigenza che il Comune ha deciso di avviare il processo di digitalizzazione completa della Collezione Zampieri, la più vasta raccolta esistente di documenti e materiale originale legato al Gioco del ponte, dal 17° al 20° secolo. In totale sono oltre 500 i pezzi che compongono la Collezione che da oggi potranno essere consultati liberamente da tutti i cittadini: attraverso il software 'bluejay', progettato dall'azienda pisana Catbird, è stato creato il sito www.tradizionistoriche.comune.pisa.it/bluejay-web.

"Si tratta del passaggio conclusivo di un percorso avviato anni fa con l'acquisizione, da parte del Comune, della Collezione Zampieri - afferma l'assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini - adesso questo autentico tesoro può essere consultato da remoto da chiunque. La raccolta contiene anche dei pezzi unici con un alto valore: tutti i documenti confermano e sottolineano il legame indissolubile della città con le proprie tradizioni".

"Auspico che questa piattaforma possa fungere da calamita per tutti quei reperti storici in possesso di privati cittadini - aggiunge Bedini - affinché li mettano a disposizione del resto della cittadinanza in formato digitale". L'archivista Manuel Rossi, che ha seguito e coordinato le operazioni di catalogazione sul portale, sottolinea: "La raccolta di documenti e materiale è implementabile all'infinito grazie alle potenzialità del digitale. Tutti i reperti sono stati trasformati con il massimo della qualità, per offrire una consultazione di altissima qualità".

La presentazione ufficiale del nuovo portale è stata anche l'occasione per celebrare la convenzione stipulata tra l'amministrazione e la Biblioteca universitaria, rappresentata dal direttore Daniele Cianchi, che impegnerà il Comune nella digitalizzazione di tutto il materiale relativo alle tradizioni storiche cittadine in possesso degli archivi universitari. "Abbiamo accettato con entusiasmo la proposta arrivata dagli uffici comunali - conclude Cianchi - perché la salvaguardia del patrimonio culturale è una delle missioni dell'Ateneo e dei suoi organi".