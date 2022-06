Il teatro in anteprima: il Verdi presenta la stagione 2022-2023

Riprendendo un’apprezzata consuetudine, il Teatro di Pisa presenta a giugno, in anteprima, i cartelloni che lo animeranno dall’autunno a primavera. Quest’anno l’illustrazione delle stagioni, le prime a firma del nuovo Direttore Artistico Cristian Carrara, segna l’atteso ritorno alla normalità pre-pandemica perché, se da un lato gli spettacoli sono già ripartiti da tempo, dall’altro non si era ancora avuto modo di poter proporre una stagione completa e organica, tale da garantire una continuità dell’offerta durante tutto l’anno, da riaprire gli abbonamenti, da ripermettere al teatro di tornare ad essere un solido riferimento per la vita culturale dell’intera comunità cittadina.

Proprio sul rapporto tra teatro e comunità interviene la presidente della Fondazione Teatro di Pisa, Patrizia Paoletti Tangheroni: "La stagione che viene presentata dal Teatro di Pisa è certamente molto ricca perché abbiamo cinque titoli di Lirica, un ciclo di spettacoli appositamente pensati per i più giovani e ben dieci titoli di Prosa. Abbiamo voluto in tal modo ricompensare, con un’offerta ampia di spettacoli, il nostro affezionato pubblico che non ci è venuto meno neppure nei momenti più bui della pandemia. Abbiamo fatto la scelta di privilegiare la qualità, e anche per la danza abbiamo tentato di mantenere alto il livello come per il balletto Coppelia con le scene di Emanuele Luzzati. Già in questa Stagione vedremo il Teatro aprirsi alla città con eventi culturali come mostre,

convegni e presentazioni di libri. In tal modo il teatro tornerà ad essere un importante volano di cultura".

Nel raccontare il legame tra teatro e città non può non essere citato il significativo contributo di Fondazione Pisa, che anche quest’anno ha scelto di sostenere il Verdi; così il presidente Stefano del Corso: "La Fondazione Pisa è lieta di inviare un saluto in occasione della presentazione ufficiale della Stagione di Lirica e di Prosa 2022/2023 del Teatro Verdi di Pisa. Come è noto il legame tra Fondazione Pisa e Fondazione Teatro di Pisa, considerata istituzione culturale fondamentale del territorio pisano, è rodato e quest’anno più che mai, dopo le enormi difficoltà vissute dai teatri e dai luoghi di cultura negli ultimi due anni, è particolarmente importante tornare a parlare di Stagioni artistiche programmate e in partenza e di teatri che tornano a popolarsi.- e continua - La Fondazione Pisa sostiene le attività del Teatro sin dall’anno 2000, Inoltre la Fondazione è impegnata, insieme alla Fondazione Teatro di Pisa e alla Scuola Normale Superiore, a sostenere i 'Concerti della Scuola Normale'. Entrambi gli interventi sono ricompresi all’interno del Documento Programmatico Previsionale, su base triennale, che viene predisposto annualmente dalla Fondazione Pisa. Dunque si tratta di 'grandi interventi ricorrenti', vale a dire iniziative a carattere pluriennale giudicate di rilievo importante e valore culturale per il territorio, rispetto alle quali la Fondazione Pisa assicura il proprio impegno e la propria attenzione. Il periodo che ci lasciamo alle spalle ha colpito enormemente il settore della cultura e del teatro, con tanti operatori e professionisti messi a dura prova e un pubblico affezionato che ha dovuto rinunciare per molto tempo a sedersi in platea. La capacità di guardare al futuro con un senso di ottimismo e di speranza dipende molto anche dalla possibilità che abbiamo ora di ricominciare a fare, in sicurezza, molte esperienze ‘dal vivo’. Dunque è con gioia che viviamo questo momento tanto atteso da tutta la città e il territorio".

Per la stagione 2022/23 il Verdi, com’è nella sua cifra, propone una Stagione Lirica varia e arricchita di produzioni interne: il Teatro di Pisa infatti, in quanto 'teatro di tradizione', ha una vocazione specifica per la produzione lirica, riconosciuta anche a livello ministeriale. La stagione si apre il 29 ottobre con Norma di Vincenzo Bellini, un nuovo allestimento del Teatro di Pisa e del circuito OperaLombardia; ancora una produzione interna sarà la seconda opera in cartellone, Don Pasquale di Gaetano Donizetti, per la quale si segnala la prestigiosa collaborazione col Comunale di Bologna; sarà sempre infine una produzione interna a chiudere la stagione il 19 marzo: la Juditha triumphans, devicta Holofernis barbariae, capolavoro barocco di Antonio Vivaldi. Completano il cartellone due titoli frutto del rapporto con i teatri di Lucca e di Livorno: la Manon pucciniana e le mozartiane Nozze di Figaro.

Oltre alla lirica, come di consueto, vi saranno una nutrita offerta di prosa (genere amatissimo dal pubblico pisano, tanto che prima della pandemia si era registrato il record di oltre mille abbonamenti) e di concertistica, e una novità: una specifica programmazione pensata per famiglie e bambini che si vogliono avvicinare al teatro, fatta di spettacoli coinvolgenti, di maggiore immediatezza, ma estremamente godibili e apprezzabili dal pubblico di ogni età. Così il Direttore Artistico del Verdi Cristian Carrara: "Le Stagioni che presentiamo portano con sé la voglia di ripartire. In questi mesi il Teatro di Pisa non si è mai fermato, ma finalmente ripartono gli abbonamenti e la possibilità di tornare a teatro con costanza, e tanta passione. Per questa ragione abbiamo pensato a tanti titoli accattivanti e ad alcune novità. La Stagione Lirica si compone di molti titoli celebri (come Norma, Don Pasquale, Manon Lescaut, Le nozze di Figaro) e di una perla musicale del barocco, la Juditha Triumphans di Antonio Vivaldi. La Stagione di Prosa è una proposta varia, che alterna titoli classici a produzioni dal sapore più contemporaneo. Abbiamo voluto creare un cartellone adatto al grande pubblico, capace però anche di suscitare interesse anche negli spettatori più esigenti. Quest’anno abbiamo pensato anche a famiglie e bambini. Per loro infatti prenderà il via una mini-stagione di tre eventi imperdibili realizzati per i piccoli e le loro famiglie. Spettacoli dove la musica parla il linguaggio semplice della bellezza e del gioco. Non mancherà la grande danza. A Natale, la travolgente Coppelia di Leo Delibes, con le scene di Emanuele Luzzati, ci permetterà di entrare nel magico mondo immaginato da Ernes Theodor Hoffmann".

La programmazione

Stagione Lirica

- Norma, 29 e 30 ottobre 2022. Opera in due atti, Libretto di Felice Romani, Musica di Vincenzo Bellini

- Don Pasquale, 3 e 4 dicembre 2022. Opera buffa in tre atti su libretto di Giovanni Ruffini e Gaetano Donizetti, Musica di Gaetano Donizetti

- Manon Lescaut, 13 e 15 gennaio 2023. Dramma lirico in quattro atti, libretto di Domenico Oliva e Luigi Illica, Musica di Giacomo Puccini

- Le nozze di Figaro, 4 e 5 febbraio 2023. Commedia per musica in quattro atti, musica di Wolfgang Amadeus Mozart

- Juditha triumphnas, Devicta Holofernis Barbariae, 17 e 19 marzo 2023. Oratorio sacro militare di Antonio Vivaldi su Libretto di Giacomo Cassetti, musica di Antonio Vivaldi

Prosa

- Samusà, con Virginia Raffaele. 5 e 6 novembre 2022

- I separabili, con Alessandro Benvenuti. 10 e 11 dicembre 2022

- Il malato immaginario di Molière. 21 e 22 gennaio 2023

- Festen, il gioco della verità con Danilo Nigrelli e Irene Ivaldi. 25 gennaio 2023

- Mine vaganti di Ferzan Ozpetek, con Francesco Pannofino. 11 e 12 febbraio 2023

- Variazioni enigmatiche con Glauco Mari e Roberto Sturno. 25 e 26 febbraio 2023

- Zio Vanja di Anton Cechov. 25 e 26 marzo 2023

- Miracoli metropolitani di Gabriele De Luca. 30 marzo 2023

- Seagull dream di Irina Brook, da Il gabbiano di Anton Cechov. 20 aprile 2023

- L'amore nel cuore di Caryl Churchill. 28 aprile 2023

Danza

- Coppélia, Balletto in due atti di Amedeo Amodio dal racconto di E.T.A. Hoffmann Der Sandmann Musica Léo Delibes. 18 dicembre 2022

Family & Kids

- Mozart in equilibrio, spettacolo ideato da MAGDACLAN Circo e Fondazione ORT, musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. 12 novembre 2022

- Concerti animati, Il Piccolo principe, fiaba musicale de Antoine de Saint-Exupéry con musiche originali di Francesco Paolino. 1 aprile 2023

- Pizz 'n Zip, concerto scenico per famiglie e bambini dai 5 anni in su. 22 aprile 2023

Il programma dei 'Concerti della Normale' verrà presentato in seguito.

La riconferma Abbonamenti Circoli e Associazioni in rapporto organizzato con il Teatro di Pisa avrà luogo presso le loro sedi dal 30 giugno al 18 luglio 2022. La riconferma degli abbonamenti ordinari potrà essere effettuata presso la Biglietteria del Teatro dal 7 al 23 settembre 2022. Nuovi abbonamenti disponibili da giovedì 29 settembre a sabato 8 ottobre 2022. La prevendita dei biglietti partirà ad inizio ottobre.

