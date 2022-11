Santa Croce: al via la vendita dei biglietti per la stagione di prosa del Teatro Verdi

La stagione di prosa del Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno presenta un cartellone stellare. Sul palco ci saranno Lodo Guenzi, Maria Amelia Monti, Marina Massironi, Davide Enia, Lello Arena, Marina Massironi, Amanda Sandrelli, Lella Costa, Elia Schilton, Michele Placido Stefano Massini e Claudio Bisio. Si comincia mercoledì 23 novembre con Lodo Guenzi in 'Trappola per topi' di Agatha Christie, regia di Giorgio Gallione. Costruita, come sempre in Agatha Christie, con una maestria ineguagliabile e un totale dominio della struttura narrativa e dei meccanismi della suspense, la commedia simbolo di quella che è stata definita 'la regina del giallo' è ancora oggi un’opera di grande impatto teatrale e di sicura efficacia emotiva e ipnotica.

Domenica 11 dicembre 'Il marito invisibile' con di Edoardo Erba è un’esilarante commedia sulla scomparsa della nostra vita di relazione. Le due protagoniste, Maria Amelia Monti e Marina Massironi, rispettivamente Lorella e Fiamma, ci accompagnano con la loro comicità in un viaggio scottante e attuale. Venerdì 16 dicembre Lello Arena e Massimo Andrei in 'Aspettando Godot' di Samuel Beckett. Vladimiro e Estragone, aspettano l'arrivo di Godot, che però non arriverà mai. Non sappiamo chi siano questi due uomini, dove si trovino, chi sia questo Godot e perché lo stiano aspettando. Aspettando Godot è considerato il capolavoro di Beckett e del teatro dell’assurdo.

'Lisistrata' di Aristofane con Amanda Sandrelli sarà al Verdi venerdì 13 gennaio. Ugo Chiti riscrive il testo con la sua capacità di intrepretare la classicità con occhio contemporaneo e insieme rispettoso dell’originale, con la sua lingua sapida, ricchissima che sembra fatta apposta per rendere l’originale nella sua interezza, reinterpretando quelle parti rese di difficile comprensione dal tanto tempo trascorso. Domenica 22 gennaio 'Italia-Brasile 3 a 2.Il Ritorno'. Lo spettacolo, scritto, diretto e interpretato da Davide Enia festeggia un doppio anniversario: il ventennale dal suo debutto e il quarantennale dalla storica partita disputata allo Stadio Sarrià di Barcellona, che segnò la svolta e il riscatto umano e sportivo di Paolo Rossi, da lì in poi trascinatore del trionfo Mundial con 6 gol segnati in 232 minuti.

Giovedì 2 febbraio Lella Costa e Elia Schilton portano in scena 'Le nostre anime di notte', tratto dall’omonimo romanzo di Kent Haruf. Due vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, ma non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante. 'Quando sarò capace di amare-Massini racconta a Gaber' sarà in scena venerdì 17 febbraio. Un corto circuito spiazzante: Stefano Massini in questo spettacolo non si propone di raccontare Gaber, bensì racconta a Gaber. Ma racconta cosa? Semplicemente storie, personaggi, vicende realmente accadute, incontri e memorie che lo scrittore non avrebbe mai intercettato, se non fossero state attratte dalla calamita delle canzoni del signor G.

Giovedì 9 marzo Claudio Bisio in 'La mia vita raccontata male'. Attingendo dall’enorme e variegato patrimonio letterario di Francesco Piccolo, lo spettacolo si dipana in un’eccentrica sequenza di racconti e situazioni che inesorabilmente e bizzarramente costruiscono una vita che si specchia in quella di tutti. Ultimo spettacolo in programma giovedì 30 marzo 'La bottega del caffè' di Carlo Goldoni con Michele Placido. Il capolavoro goldoniano diverte e tratteggia il piccolo mondo di un campiello veneziano con le sue luci ed ombre.

Inizio spettacoli ore 21, se non diversamente indicato. Da domani, sabato 19 novembre, sarà aperta la prevendita dei biglietti per tutti gli spettacoli presso il teatro Verdi dalle 9 alle 12. Da lunedì 21 novembre la prevendita dei biglietti per gli spettacoli sarà effettuata presso Giallo Mare Minimal Teatro a Empoli (via P. Veronese, 10) dal lunedì al venerdì in orario 10-13 e 14 -18. Per informazioni si può telefonare a Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – o scrivere a biglietteria@giallomare.it e info@giallomare.it. I biglietti ancora disponibili saranno messi in vendita anche il sabato precedente e il giorno stesso dello spettacolo presso il Teatro Verdi dalle 20.30 fino a inizio spettacolo.

I prezzi dei biglietti sono rimasti invariati: platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 20 ridotti € 16, palchi 3° ordine; intero € 15 ridotti € 12. Le riduzioni sono previste per persone under 30 “biglietto futuro” over 65 anni, portatori di handicap o soggetti con invalidità riconosciute, per soci Arci, Acli, Endas, Fenalc e Agesci e per possessori di Carta Giovani; carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari. Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione. Per informazioni Comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.