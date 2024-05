Capannoli: il Centro commerciale naturale presenta 'Vetrina Digitale ed Eventi 2024'

Una nuova vetrina digitale dedicata alle attività del territorio, eventi ed iniziative sempre più appassionanti e coinvolgenti. Sono stati presentati nel corso dell'assemblea dei soci i nuovi progetti per il 2024 del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Belvedere.

"Una serie di iniziative che abbiamo deciso di riassumere nel progetto chiamato 'Resinascense', un'unione tra lo spirito di resilienza e la volontà di essere protagonisti di un cambiamento positivo" annuncia il presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Belvedere Roberto Salvadori.

"Il progetto ha riscosso molto entusiasmo tra i commercianti e si innesta nel solco della precedente gestione del Centro Commerciale Naturale, in piena sinergia e collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa. Dopo l'aggiudicazione del Bando della Regione Toscana nel 2021 per il sostegno alla promozione e all'animazione dei centri commerciali naturali, nel 2024 abbiamo partecipato nuovamente con l'obiettivo di mettere in campo numerose iniziative e far crescere e conoscere il territorio, le sue attività commerciali e le sue eccellenze".

"Nel corso dell'assemblea - prosegue Salvadori - è stato inoltre approvato il bilancio 2023 chiuso in attivo. Un risultato che ci permette di programmare le prossime iniziative, a partire dalla realizzazione di un nuovo portale digitale dedicato a negozi e attività di vicinato, dove ogni commerciante avrà a disposizione uno spazio virtuale dove esporre i propri prodotti online in un vero e proprio paese digital, per un'esperienza immersiva e coinvolgente che vedrà i negozi di Capannoli e Santo Pietro protagonisti. Tra i principali eventi non mancheranno la Serata Fortunata che organizzeremo a luglio e Natale a Capannoli nel mese di dicembre, appuntamenti molto apprezzati e sentiti dai commercianti. Stiamo inoltre lavorando per l'attivazione di una convenzione con un'importante realtà del territorio dedicata agli associati e a un coordinamento per organizzare un calendario di aperture domenicali dei negozi".

"Siamo soddisfatti per la numerosa partecipazione e l'entusiasmo che hanno contraddistinto l'assemblea" afferma il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. "Il tessuto commerciale di Capannoli e Santo Pietro Belvedere si conferma una realtà dinamica e propositiva e continueremo a garantire il nostro continuo supporto al Centro Commerciale Naturale, proprio per proseguire quel lavoro di valorizzazione e promozione del territorio avviato con successo".