In Piazza dei Miracoli la presentazione delle nuove vetture dell'E-Team

Sabato 10 luglio 2021, dalle ore 18, in Piazza dei Miracoli (vicino alla Fontana dei Putti), l’E-team Squadra corse dell’Università di Pisa presenta a tutta la cittadinanza i prototipi delle due nuove vetture che gareggeranno nelle gare di Formula SAE 2021. Nell’occasione, insieme a tutte le studentesse e gli studenti dell’E-team e alcuni rappresentanti degli sponsor, saranno presenti: Paolo Mancarella, rettore dell’Università di Pisa, Paolo Pesciatini, assessore alle attività produttive del Comune di Pisa, Rosario Di Bartolo, direttore generale dell’Università di Pisa, il professor Alberto Landi, presidente della Scuola di Ingegneria, il professor Francesco Frendo, Faculty Advisor della squadra, Giovanni Pasqualino, consigliere Comune Pisa.

Per la prima volta la Squadra corse dell’Università di Pisa ha deciso di realizzare due vetture e gareggiare in categorie diverse. Quest’anno sono state create una vettura Driverless, realizzata riadattando la vettura Kerublast delle scorse stagioni, con attuatori e sensori in grado di renderla un veicolo a guida autonoma, e una vettura Combustion, realizzata da zero, con telaio monoscocca in fibra di carbonio, per essere più leggera e veloce possibile. Con le nuove vetture l’E-team parteciperà alle gare di Formula SAE in Italia e Germania, nelle categorie Combustion e Driverless, e in Austria nella categoria Combustion.