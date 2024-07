Easyjet cresce ancora: operativa la rotta estiva tra il 'Galilei' e Barcellona

Con l’arrivo dell’estate, è operativo il volo easyJet che collega Pisa e Barcellona, con cui la compagnia aerea accrescerà ulteriormente la propria offerta di voli internazionali da e verso la Toscana. Con il nuovo collegamento, grazie al quale i toscani avranno la possibilità di atterrare direttamente nel cuore della vivace città spagnola, salgono a 10 le destinazioni raggiungibili dai pisani per tutta l’estate.

Ad affiancare Barcellona, disponibile con due frequenze settimanali ogni mercoledì e sabato, sono alcune tra le più affascinanti destinazioni europee, ideali per qualsiasi tipologia di viaggio si stia ricercando: Amsterdam, Londra - con entrambi gli scali di Gatwick e Luton - Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly, ma anche Porto, Berlino, Manchester e Bristol.

Un ventaglio di mete con cui quest’estate easyJet si conferma nuovamente il secondo vettore aereo dell’aeroporto 'Galileo Galilei', con un’offerta di oltre 500mila posti in vendita.

Lorenzo Lagorio, Country Manager easyJet Italia, ha commentato: "Con questa nuova rotta tra Pisa e Barcellona, da poco avviata e prevista fino a fine ottobre, siamo felici di accrescere ulteriormente il nostro contributo all’arrivo di turisti internazionali in Toscana, come anche di offrire sempre maggiori opportunità di viaggio per i Toscani. Barcellona si aggiunge infatti ad un importante rete di collegamenti internazionali da Pisa, aggiungendo anche la Spagna al network di paesi raggiungibili dall’aeroporto Galileo Galilei con i nostri voli".

Toscana Aeroporti aggiunge: "E' sempre una grande soddisfazione annunciare la crescita e sviluppo delle connessioni da e per i nostri aeroporti. A Pisa, easyJet sta rafforzando sempre di più la propria presenza e la rete di destinazioni servite, favorendo l'accessibilità internazionale della Toscana. Come Toscana Aeroporti, i recenti avanzamenti nei lavori di ampliamento del terminal dell'aeroporto 'Galileo Galilei', annunciati la scorsa settimana, testimoniano il nostro obiettivo a migliorare l'efficienza operativa e i servizi per i passeggeri. Siamo certi che, l’impegno condiviso con le compagnie aeree, come easyJet, che continuano a credere negli aeroporti toscani, possa portare benefici significativi al territorio".