Presentazione We Write alla Cena con delitto

Siamo felici di poter confermare la ripresa delle attività di WeWrite la sezione letteraria facente parte de I Cavalieri che si occuperà di organizzare: corsi di scrittura su vari livelli, incontri con autori ed editori, gite alla scoperta dei luoghi stimolanti per la scrittura, cene e giochi a tema. Ebbene iniziamo proprio da questi ultimi dandovi appuntamento venerdì 15 ottobre alle ore 20.30 al Ristorante Yacht Club Serchio in Viale D'Annunzio 232 a Marina di Pisa. Una serata spettacolo organizzata da Associazione I Cavalieri WeWrite in stretta collaborazione con La Compagnia del delitto e Yacht Club Serchio. Degustazione di pesce con consegna di gadget e premi a tutti i commensali.



Ecco le dichiarazioni di Laura Pochini: "Dopo l’inaugurazione di WeWrite nel 2019 e la mancata continuità progettuale delle socie fondatrici, forse dovuta al covid-19 per l’impossibilità nel tenere aperta la nostra sede, sono felice di dar nuova vita alla sezione culturale dell’Associazione I Cavalieri dedicata alla letteratura, alla creatività e alla scrittura. Sono molte oggi le persone che desiderano scrivere e magari pubblicare le proprie opere per poter esprimere i loro sentimenti, raccontare le loro storie reali o fantasiose. Gli ostacoli, però, sono molteplici: la scarsa capacità dell’elaborazione del testo, l’impossibilità di farsi leggere, correggere e migliorare la stesura, la poca dimestichezza su come presentare il proprio scritto, incontrare un editore e via dicendo.

Benché sia difficile escogitare qualcosa di nuovo, I Cavalieri ed in particolare la sezione monodisciplinare WeWrite desidera proporre una serie di iniziative rivolte a tutti coloro che ambiscano al ruolo di scrittore. Il progetto prevede vari Corsi di Scrittura su vari livelli e per diverse tipologie del testo scritto. I Corsi potranno essere ad appuntamento settimanale o intensivo dedicando un intero week end alla propria passione.

Le location dovranno essere consone allo scopo, cioè i partecipanti si dovranno sentire avvolti in un’atmosfera che induce alla creatività. Il museo potrebbe essere una delle sedi appropriate, ma anche dimore storiche, giardini o parchi silenziosi e profumati, una terrazza sul mare o la vetta di una montagna che domina la valle e i boschi.

E se il luogo è importante lo è altrettanto, se non di più, il maestro. La guida alle varie forme di scrittura seguirà i partecipanti fornendo loro gli strumenti adatti alla crescita, al miglioramento e allo sviluppo del proprio talento. Da non sottovalutare, inoltre, gli incontri a tema dedicati in particolare ai soci, ma aperti anche ad un pubblico esterno. Appuntamenti con autori affermati, editori, traduttori, correttori di bozze, giornalisti con i quali scambiare idee, parlare dei propri dubbi ed esprimere le perplessità.

Meeting con i maestri della letteratura, contemporanea e non. Fare un salto nel testo per capirne le sfaccettature. Invogliare i giovanissimi alla lettura ed alla creatività cercando di capire le modernissime forme di esternazione dei loro sentimenti. Tutto questo vorrebbe essere WeWrite.

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a assoicavalieri@gmail.com o contattare Laura Pochini 338 1755360