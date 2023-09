Record di partecipazione al parco fluviale a La Rotta dove, tra sabato e domenica, è andata in scena la tradizionale Festa dei Fischi e delle Campanelle. All'edizione 115 dell'appuntamento organizzato dal Gruppo culturale e ricreativo Il Mattone, con il patrocinio del Comune di Pontedera, sono state circa 1500 le persone presenti.

Il clou è stato l'evento spettacolare 'Il Fuoco e l'Argilla', con l'apertura del forno che si è svolta nella serata di ieri. Ma la due giorni, abbinata anche alla trentennale sagra del bombolone, ha visto tutta una serie di iniziative seguitissime: le visite al museo di Mattonai, l'accensione del forno di bottiglie di vetro per la cottura dei mattoni, la dimostrazione dei maestri di terracotta e ceramiche, le escursioni pomeridiane in battello sull'Arno con partenza e arrivo al parco fluviale. Accanto a questo la possibilità di cenare, assistere a concerti di due tribute band e partecipare a una tombola a fini benefici.

Inoltre un concorso di pittura per i bambini, un mercatino per i vialetti del parco, una esposizione fotografica e un momento di spettacolo con dj ed esibizione di batteristi. Soddisfazione è stata espressa dagli organizzatori dell'evento, già a lavoro per l'edizione numero 116.