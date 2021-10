Il presidente Mattarella a San Rossore per incontrare i giovani: "Siete già protagonisti indispensabili"

'Non voglio dirvi sarete protagonisti del Paese. Siete oggi protagonisti indispensabili'. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si rivolge ai giovani durante la sua visita alla villa del Gombo, nel cuore nel Parco di San Rossore, per incontrare gli ottanta giovani coinvolti nel progetto 'Siete Presenti', l'iniziativa organizzata per i dieci anni del progetto Giovanisì della Regione Toscana. Il Presidente, dopo aver ascoltato le storie di alcuni giovani, ha poi sottolineato come il fascino naturalistico del Parco richiami alla memoria l'importanza della sostenibilità ambientale e dell'economia circolare. Interventi anche del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del sindaco di Pisa Michele Conti e dei ragazzi che hanno preso parte al progetto, che ha visto la presenza di giovani tra i 18 e i 40 anni. Questo percorso partecipativo si è svolto durante tutta la giornata, dalle 9 della mattina fino alle otto la sera, e ha portato i ragazzi a sviluppare idee e progetti sul tema cultura.