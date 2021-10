Mattarella a Pisa: tutte le strade chiuse e i divieti di sosta

In occasione della visita a Pisa del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il prossimo lunedì 18 ottobre in occasione della inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’Università degli studi di Pisa, è stata emessa un’ordinanza con i provvedimenti di modifica al traffico veicolare sulle strade cittadine.

Lunedì 18 ottobre saranno chiuse al traffico veicolare, al momento del passaggio del corteo presidenziale, dalle ore 7 alle ore 13.

Arrivo alla Sapienza: aeroporto militare-via Asmara - rotatoria via Asmara/viadotto Mattei-rotatoria via S. Agostino/via Di Goletta - rotatoria ingresso Sgc Fi.Pi.Li 'Aeroporto' Direzione Mare - via Pardi -intersezione via Pardi/via dell’Aeroporto - via dell’Aeroporto - intersezione piazza Giusti - intersezione via Da Morrona - cavalcavia San Giusto - via Corridoni -intersezione via Corridoni/via Della Spina - via Corridoni (corsia preferenziale) - piazza Stazione Fs - viale Gramsci - piazza Vittorio Emanuele - via Pellico - piazza Sant’Antonio - via Crispi - intersezione via Crispi - via Niosi - intersezione via Crispi/via San Paolo - intersezione semaforizzata Lungarno Gambacorti/Lungarno Sonnino - Ponte Solferino - intersezione semaforizzata con Lungarno Simonelli/Lungarno Pacinotti - Lungarno Pacinotti - via Curtatone e Montanara - ingresso principale Palazzo 'La Sapienza'.

Il percorso prevede poi altre tappe, con chiusure sempre al momento del passaggio:

Cus Pisa: via San Frediano - Piazza dei Cavalieri - via Consoli del Mare - via Canto del Nicchio - intersezione via Canto del Nicchio/via Carducci-via Carducci- via Fedeli- Largo del Parlascio - intersezione semaforizzata con via Del Brennero - via Del Brennero - Largo San Zeno - rotonda Martiri Delle Foibe - intersezione con via Paparelli - via Del Brennero (via Lucchese) - intersezione via del Brennero/via Chiarugi - via Chiarugi - ingresso Cus Pisa.

San Rossore: via Chiarugi - via del Brennero- rotatoria Martiri delle Foibe - Largo San Zeno - via del Brennero - intersezione semaforizzata via Contessa Matilde/via Piave - Largo Cocco Griffi - attraversamento pedonale via Da Vinci - rotatoria via Pietrasantina/via Cammeo-sottopasso viale delle Cascine - rotatoria Ss. 1 Aurelia - viale delle Cascine - ingresso principale del Parco di San Rossore.

Ripartenza: viale delle Cascine - rotatoria via Andrea Pisano - rotatoria con via Fossa Ducaria - ponte dell’Impero - intersezione con via Due Settembre - Ss 1 Aurelia - rotatoria via Livornese-intersezione con via Del Nugolaio - rotatoria con via della Darsena - confluenza da destra Uscita Fi-Pi-Li direzione Livorno - rotatoria via delle Colombaie/Pisamover - Ss1 Aurelia - rotatoria Ss1 Aurelia/svincolo Sgc Fi-Pi-Li - rampa di provenienza dal Viadotto Mattei - rotonda entrata/uscita Sgc Fi-Pi-Li 'Darsena Pisana'/Ikea - viadotto Mattei - rotonda via Asmara - via Asmara - ingresso principale Aeroporto militare.

Verrà istituito il divieto di sosta, con rimozione coatta, ad eccezione dei veicoli del corteo presidenziale, sui tratti di strada seguenti sempre dalle ore 7 alle ore 13: via Curtatone e Montanara ambo i lati, compresi i velocipedi nelle rastrelliere - via San Frediano ambo i lati - Lungarno Pacinotti nel tratto compreso tra via Serafini e l’ex Nettuno - via Tanucci - via Consoli del Mare ambo i lati - via Canto del Nicchio ambo i lati - via Carducci ambo i lati - via Fedeli - Largo del Parlascio lato ovest - via Lucchese dalla rotatoria Martiri delle Foibe a via Chiarugi lato destro - parcheggio sterrato posizionato sul retro del parcheggio scambiatore di via Paparelli - via Chiarugi ambo i lati.