Il Presidente Mattarella in visita al Laboratorio Peccioli della Biennale di architettura

Dall’abbraccio a Benigni alla Biennale di architettura. Nel mezzo anche una visita di un’ora al Padiglione Italia, con un passaggio rapido anche al Laboratorio Peccioli. E uno scatto, di fronte allo spazio allestito a Venezia, che per la comunità pecciolese, da maggio scorso protagonista della mostra internazionale, molto importante: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella immortalato duarnte la sua veloce visita nello spazio allestito da Peccioli.

Mattarella, in particolare, è stato fotografato di fronte all’opera multimediale 'Lane', composta ma moduli in porcellana luminosi e opera dell’artista Nicola Boccini nata in collaborazione con il fumettista pecciolese Riccardo Burchielli. Lo stesso Boccini che, con l’opera il 'Giudizio Universale', è protagonista nella chiesa di Legoli, visitabile fino all’11 gennaio 2022.

Il Presidente è stato accompagnato dal presidente della Biennale, Roberto Cicutto, e dal curatore Hashim Sarkis. Al Laboratorio Peccioli, intanto, il 9 e 23 settembre ci saranno due eventi che vedranno il borgo essere ancora di più protagonista. Il 9 verrà presentato un cofanetto, curata da Antonella Soldaini per Comune di Peccioli, Fondazione Peccioliper e Belvedere spa, che avrà una raccolta di sette piccoli volumi che raccontano gli interventi artistici nel territorio. Da Tremlett a Tirelli, passando per Kwade, Buren, Tuttofuoco, Cavenago e Salvadori. Il 23 settembre, invece, sarà presentato il volume 'Peccioli', una guida speciale curata dal Touring Club Italiano. Per entrambi gli eventi ci saranno degli autobus che da Peccioli andranno a Venezia, per un sold out che conferma anche l’apprezzamento dei cittadini per l’iniziativa.