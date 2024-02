Presidio per il caso Assange in Corso Italia: "Il vero pericolo è una società militarizzata e iniqua"

L'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università di Pisa ha partecipato ieri, 17 febbraio, al presidio promosso dal 'Comitato Resistente Pisano' svoltosi in Corso Italia, iniziativa volta a sensibilizzare la cittadinanza sul caso Assange, "la cui sola colpa è avere svelato al mondo i crimini di guerra, le sistematiche torture inflitte ai prigionieri come dovrebbe fare ogni giornalismo libero e non asservito ai dettami del potere economico, finanziario e militare".

"Siamo in presenza - scrive sempre in una nota l'Osservatorio - di una costante minaccia alla democrazia per coprire, con il segreto di Stato, ogni notizia che riguardi guerre, stermini di massa e secretare decisioni dirimenti che dovrebbero invece essere a conoscenza della cittadinanza". "Ne sia prova - è il collegamento con il caso della base di Coltano - il fatto che perfino le riunioni sulla nuova base del Tuscania a Pisa e provincia sono avvolte in un fitto mistero, la segretezza serve solo a escludere i cittadini da ogni decisione sul futuro dei territori e, per costruire una società militarizzata, si tappa la bocca in partenza ad ogni forma di dissenso e di opposizione sociale".

Sul fronte politico "la richiesta di parlamentari della Lega - proseguono gli attivisti - di impedire manifestazioni di sostegno alla Palestina è un ulteriore esempio di una idea malata della democrazia costruita solo sulla cieca obbedienza alla Nato, agli Usa, ai governanti di turno imperturbabili davanti al genocidio del popolo palestinese. Qualora venisse accolta la procedura di estradizione negli Usa ad Assange resterà solo il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ma è del tutto evidente che saremmo davanti ad una agonia ancor più lunga. Assange rappresenta un esempio pericoloso per una società militarizzata e iniqua e per questo lo vogliono chiudere per sempre sottoterra in un carcere di massima sicurezza, 'colpevole' di avere denunciato al mondo la vera essenza delle guerre Usa e occidentali".