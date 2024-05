A due anni dalla grande manifestazione nazionale a Coltano, il Movimento No Base rilancia la mobilitazione contro la costruzione di una nuova base militare sul territorio. Per il prossimo 2 giugno è previsto il concentramento in Piazza Dante. Dalle 9.30 ci sarà il ritrovo con gli studenti in lotta contro il genocidio del popolo Palestinese: insieme poi i manifestanti partiranno in bici verso i Tre Pini a San Piero a Grado in bicicletta, dove contemporaneamente dalle 10.30 con Arciragazzi ci sarà un laboratorio di Aquiloni. Alle 12 sarà inaugurato il Presidio di Pace dei Tre Pini, per poi condividere un pranzo sociale. Nel primo pomeriggio partiranno le passeggiate esplorative per conoscere il patrimonio naturale di Coltano (ritrovo ore 14.30) e le attività sportive. Alle 16 una grande tavola rotonda finale in cui saranno affrontati gli argomenti come la guerra, l'ambiente e le tante vertenze territoriali.

"Torniamo a mobilitarci - scrive il Movimento in una nota - con una giornata di lotta e di molteplici attività per grandi e più piccolə. Vogliamo incontrarci con tutti quelli con cui abbiamo costruito l’opposizione non solo alla base, ma un sistema di sfruttamento del territorio che mette al centro gli interessi di pochi, contro le priorità sociali e umanitarie delle persone. Una giornata per aggiungere collettivamente un tassello in più alla nostra alternativa alla base: un luogo per continuare a vigilare e difendere il parco, ma anche per continuare a incontrarci, sviluppare relazioni e approfondire i motivi e le modalità della lotta contro la guerra. Una giornata per costruire un presidio di pace che si nutrirà delle forze di tuttə quantə abbiano a cuore la tutela del parco e degli ecosistemi, che vogliano dei territori attraversati dalle persone che li abitano e non dai mezzi militari, che vogliono servizi pubblici e non basi per alimentare le guerre".