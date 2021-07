Presidio Fiab sotto la Torre: 'Piazza dei Miracoli è un passaggio importante per le biciclette'

Mercoledì pomeriggio. 30 giugno, la Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) di Pisa è scesa in piazza per contestare la recente ordinanza del Comune che vieta la circolazione a bordo delle biciclette nell'area monumentale dalle 10 alle 19.

Un presidio della Fiab Pisa, aperto alla cittadinanza, per protestare contro la recente ordinanza del Comune, che vieta il transito a bordo delle biciclette nell'area monumentale dalle 10 alle 19 fino al 15 settembre. Inclusi tutti i velocipedi come monopattini, hoverboard, segway e monowheel. Questi veicolo possono essere solo portati a mano nell'area interessata. Una scelta considerata dai manifestanti dannosa e non necessaria.