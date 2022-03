"Cessate il fuoco!": in piazza dei Miracoli un presidio per la pace

"A distanza di un mese dal presidio del 28 febbraio scorso per fermare la guerra, dopo le innumerevoli iniziative di queste settimane è ancora forte il

bisogno e l’ urgenza di alzare alta la voce contro la guerra e per reclamare la pace". E' il grido arcobaleno di Cgil, Cisl e Uil che organizzano un presidio lunedì 28 marzo alle ore 17 in piazza dei Miracoli per dire: "Cessate il fuoco".

"Occorre assolutamente insistere nel perseguire l’obiettivo primario della protezione umanitaria della popolazione civile, così come è necessario

continuare nell’attivazione di tutti i canali della politica e della diplomazia ai vari livelli affinché possa partire finalmente un vero e proprio processo di pace - sottolineano i sindacati - per questo invitiamo istituzioni, associazioni, partiti, la cittadinanza tutta alla partecipazione per dare continuità alle iniziative contro la guerra ed interrompere la sofferenza del popolo ucraino, al quale esprimiamo tutta la nostra solidarietà".