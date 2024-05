Presidio davanti Mondo Convenienza: "Urgente mettere in sicurezza il magazzino"

"Da mesi ormai gridiamo a gran voce la necessità di mettere in sicurezza il magazzino". Si è svolto ieri, 10 maggio, ai cancelli di Ospedaletto di Mondo Convenienza, un presidio di protesta di Uiltrasporti Toscana, con la Rsa di Pisa. E' infatti stato proclamato lo stato di agitazione del personale della Sam Service Soc. Coop. che opera in appalto presso la struttura di via Bellatalla.

"Nello scorso autunno - prosegue il sindacato nella sua denuncia - la proprietà ha più volte preso l'impegno ad eseguire i lavori necessari per garantire sicurezza ai lavoratori. Impegni puntualmente disattesi. Basti pensare che durante gli ultimi temporali, i lavoratori si sono nuovamente trovati a movimentare merce tra le corsie allagate adoperando mezzi meccanici. Oltre a ciò, l'acqua piovana ha spesso rischiato e rischia di venire a contatto con le prese della corrente elettrica con conseguenze che porterebbero essere molto gravi per l’incolumità di chi lavora. Adesso è necessario avere risposte immediate per risolvere gravi problematiche sulla sicurezza che non possono essere ignorate".