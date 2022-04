Presidio 'No Camp Darby' contro la guerra e la base di Coltano

Si è svolta oggi, 23 aprile, la manifestazione del 'Comitato No Camp Darby', lanciata anche per contestare la base militare annunciata a Colta. Decine e decine i presenti. Scrive in una nota l'associazione: "Non si comprendono le cause della guerra in corso se ci limitiamo a subire la informazione a senso unico dei media. I preparativi alla guerra e al riarmo sono iniziati ben prima della guerra in Ucraina e rappresentano i capisaldi della svolta strategica di Nato e Ue. Ne derivano l'aumento delle spese militari fino al 2% del Pil dei 19 paesi Nato, il restringersi degli spazi di libertà e democrazia, nuovi tagli al welfare e sacrifici ulteriori per lavoratrici e lavoratori mentre lo stato di emergenza dalla pandemia si sposterà alla guerra. La militarizzazione della società e dei territori cresceranno ulteriormente nei prossimi anni. Emblematica è la mega infrastruttura militare progettata a Coltano, da realizzare con i fondi del Pnrr (elemento smentito dalla risposta del governo sulla base ndr). Pisa e Livorno sono città particolarmente soggette alla militarizzazione, ci attende un futuro all'insegna della retorica militarista per coprire interessi economici e finanziari che determineranno il ricorso permanente alla guerra".