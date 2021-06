Sindacalista ucciso a Novara: la protesta arriva al Lidl di Barbaricina

Nella mattinata di sabato 19 giugno un presidio in memoria di Adil Belakhdim si è riunito nel punto vendita di via Aurelia Nord

Un presidio per ricordare la figura della sfortunato sindacalista travolto e ucciso da un camion durante uno sciopero organizzato nel novarese, e anche per protestare nei confronti delle dinamiche lavorative imposte agli operatori della logistica. Nella mattinata di sabato 19 giugno si è tenuta una manifestazione nel punto vendita Lidl situato in via Aurelia Nord in Barbaricina.

Gli intervenuti hanno fatto sentire la loro voce per criticare le "logiche di profitto" dell'azienda internazionale e per commemorare Adil Belakhdim, rimasto coinvolto in un tragico incidente avvenuto venerdì 18 giugno davanti alla sede logistica di Lidl a Biandrate, in provincia di Novara. Il sindacalista si trovava a capo della delegazione che aveva bloccato l'ingresso al deposito, quando un camionista di 25 anni lo ha travolto forzando il picchetto. La ricostruzione delle Forze dell'ordine è apparsa fin da subito piuttosto chiara: il guidatore non ha risposto all'alt imposto dagli agenti, trascinando in modo fatale Belakhdim e ferendo un altro lavoratore.