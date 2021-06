Marina di Vecchiano, aumenta la sicurezza con un presidio di vigilanza in spiaggia

Si tratta di operatori adeguatamente formati anche per il salvamento in mare. Nei weekend in servizio la Guardia Costiera

Entra nel vivo la stagione estiva a Marina di Vecchiano dove si conferma il buon andamento di presenze già intravisto nelle scorse settimane, anche grazie alla scelta della Giunta Angori di rendere gratuito il parcheggio sul litorale fino al 31 maggio scorso.

"Prosegue tutto regolarmente con i vari servizi messi a disposizione dal nostro Comune, interamente sovvenzionati con il bilancio dell'ente e che noi definiamo il 'sistema di Marina di Vecchiano', realizzato grazie alla fondamentale collaborazione del nostro volontariato locale - spiega il sindaco Massimiliano Angori - una novità assoluta caratterizza questa stagione estiva: da ieri lunedì 21 giugno infatti ha preso il via un nuovo e ulteriore servizio messo a punto dal Comune di Vecchiano. Si tratta di un presidio svolto da operatori opportunamente formati, attivo dal lunedì al venerdì per otto ore giornaliere dalle 10 alle 18, fino al prossimo 21 settembre. È un servizio in parte stabile sulla torretta e in parte dinamico di vigilanza come vero e proprio presidio del litorale, anche in base alle normative antiCovid19, con operatori che hanno abilitazione anche al salvamento in mare".

"Come postazione fissa utilizzano la torretta e il nostro ente mette loro a disposizione un borsone medico con materiali di primo soccorso e altro materiale per allestire la postazione - prosegue il primo cittadino - il tratto di competenza è quello ricompreso tra il settore 25 e la spiaggia oasi 1. Garantiscono pertanto un controllo dal punto di vista delle prescrizioni anti-Covid e dal punto di vista della sicurezza balneare. Il sabato e la domenica, inoltre, grazie a una ormai rodata sinergia con la Capitaneria di Porto di Livorno, è in servizio il personale della Guardia Costiera presso la torretta di Marina di Vecchiano, collaborazione che prosegue anche durante la settimana con il controllo del nostro litorale attraverso un'azione di periodico monitoraggio con servizi di motovedetta. La nostra amministrazione comunale dunque è riuscita ad attivare una molteplicità di servizi a beneficio di cittadini e turisti con l'obiettivo di rendere questa estate appena iniziata più serena per tutti i fruitori del nostro bellissimo litorale" conclude Angori.