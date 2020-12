Coronavirus, cultura in crisi: presidio davanti la Sms Biblio

Cultura dimenticata nelle misure Covid, per questo l'associazione 'Mi Riconosci? Sono un professionista dei beni culturali' di Pisa ha aderito alla giornata di mobilitazione nazionale prevista per oggi, 16 dicembre, con un presidio davanti la Sms Biblio.

Lo scopo del presidio, svoltosi con la presenza di Cub Sindacato di Base e Sinsitra per, è stato quello di ribadire che "la cultura - dice Andrea Incorvaia - non può pagare, come ultima ruota del carro, la drammaticità della pandemia. Tutto è stato aperto, tranne i siti culturali! E' chiaro che la situazione rimane gravissima ed è evidente che non chiediamo aperture indiscriminate. Chiediamo, solamente programmazione, investimenti di risorse e tutela per i lavoratori del settore".