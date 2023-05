Tende in Piazza XX Settembre: "In presidio anche di notte per le case popolari, vogliamo risposte"

Lo stato di agitazione dei comitati di inquilini, promosso in primis dalla Comunità di Quartiere di Sant'Ermete, si è concretizzato in un presidio permanente sotto il Comune di Pisa, in Piazza XX Settembre. Da ieri sera, 4 maggio, tende da campeggio e un gazebo occupano l'area, con gli attivisti che così alzano la voce verso l'amministrazione per ribadire le richieste legate all'emergenza abitativa.

Incontro con la cittadinanza e volantinaggio, ma anche azione dimostrativa sul Ponte di Mezzo, bloccando il traffico. "Ci dispiace per le persone che hanno dovuto aspettare - scrive il comitato - ma questo è l'unico modo ad oggi per fare sapere a tutti cosa si prova quando da anni si vive in attesa di una casa che non arriva mai. Stressati, nervosi, impauriti, esasperati. Ecco, noi non siamo più così. Siamo dalla parte della ragione, e carte alla mano o ghigna a ghigna, nessun politico o amministratore ci ha mai smentito. Per questo stanotte abbiamo dormito qui. E siamo pronti ad andare avanti con la protesta fino alla fine".

La dimostrazione concreta del disagio vissuto dai residenti delle case popolari è il motivo portante della nuova protesta, "per consumi troppo alti che vengono addebitati - si legge nella convocazione - per la mancanza di manutenzioni ordinarie e straordinarie da parte di Apes, per l'enorme numero di alloggi lasciati vuoti e al degrado. A causa del silenzio delle istituzioni sul progetto con cui in Sant'Ermete si sta recuperando dal degrado decine di appartamenti popolari vuoti, e dal degrado dovuto all'abbandono in cui vorrebbero costringere il quartiere. A partire dalla situazione di emergenza abitativa, che ogni giorno vede sfratti, morosità, e disagio per costi del libero mercato che non si possono sostenere".

"Dopo 5 mesi in cui sistemiamo le case al posto delle amministrazioni - specifica il Comitato - pretendiamo una risposta al progetto di autorecupero degli appartamenti per le famiglie che sono sotto sfratto, in affittacamere, in sovraffollamento. Il Comune di Pisa, nella figura del Sindaco, sta tardando molto a farlo. Tra dieci giorni finisce il mandato ed è passato più di un mese da quando doveva darci un tavolo tecnico per avviare l’autorecupero. Basta case vuote, basta promesse tradite".