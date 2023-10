Presidio di protesta, stamani 3 ottobre, all'aeroporto Galilei di Pisa da parte del sindacato Usb, sull'onda del confronto serrato in essere con il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Un'agitazione in materia di lavoro era prevista inizialmente per il 29 settembre per tutta la giornata, ma era stata ridotta dal Ministro con il provvedimento di precettazione a solo 4 ore, motivata con la necessità di lavorare alla prossima legge di bilancio senza nuovi 'intoppi'. Così il sindacato ha risposto spostando l'azione al prossimo 9 ottobre. Oggi, inoltre, cade la 'Giornata d'azione internazionale' della Federazione Sindacale Mondiale.

La vicenda ha portato il sindacato a vivere il provvedimento di Salvini come un "attacco allo sciopero". "Intensifichiamo la nostra lotta - scrive Usb - per un lavoro permanente, stabile e regolamentato, con contrattazione collettiva e diritti sociali. Per noi è chiaro che solo attraverso le lotte di classe e le rivendicazioni militanti organizzate si realizzano gli obiettivi del movimento sindacale e si ottiene il progresso sociale: lotte per la soddisfazione dei bisogni quotidiani dei lavoratori a tutti i livelli, per un lavoro, un salario e condizioni di vita dignitose. Per la tutela dell'autonomia sindacale e dell'orientamento di classe, lontano dalla burocrazia, dalla corruzione e dalla manipolazione da parte del capitale e dei datori di lavoro. Le richieste che i datori di lavoro o i governi borghesi sono costretti ad accettare, sono conquiste già ottenute dai lavoratori e dai loro sindacati attraverso l'unità di classe, la solidarietà e la loro azione congiunta, alla base, nei luoghi di lavoro".

"La questione delle libertà democratiche e sindacali è una questione non negoziabile e di vitale importanza per i lavoratori e i loro sindacati. Il pieno rispetto e l'attuazione pratica delle libertà democratiche e sindacali e il funzionamento e l'autonomia senza ostacoli dei sindacati sono essenziali per un'autentica rappresentanza collettiva dei lavoratori e per una difesa efficace delle loro giuste rivendicazioni. Per questo motivo, la violazione e l'infrazione delle libertà sindacali e democratiche, in particolare del diritto di sciopero, che viene costantemente attaccato e limitato, è un casus belli per il movimento sindacale di classe", conclude il sindacato.

Il tema generale è quello della liberta di sciopero. "La Federazione Sindacale Mondiale celebra anche quest'anno la data storica della sua fondazione, proclamando la Giornata internazionale d'azione, che quest'anno si concentra sulla difesa delle libertà democratiche e sindacali contro l'autoritarismo e la repressione e sulla lotta per difendere il diritto di organizzazione, la contrattazione collettiva e il sacro diritto di sciopero".