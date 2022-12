Presidio in via La Pergola: rinviato di oltre un anno lo sfratto previsto per il 23 dicembre

Oltre 70 persone erano presenti stamani, 23 dicembre, in via La Pergola, a formare un presidio anti-sfratto in favore della famiglia gravata dell'esecuzione della procedura. Al termine di una lunga trattativa, informa la 'Piattaforma Soluzioni Abitative', c'è stato il rinvio di un anno e tre mesi, quindi fino a marzo 2024. Il caso, una volta reso noto a fine novembre, è diventato uno dei più emblematici della battaglia per contrastare l'emergenza abitativa portata avanti dai movimenti per la casa e i sindacati inquilini.

Lo stesso gruppo racconta i particolari motivi della mobilitazione. "Lo sfratto è un trauma psicologico e sociale, avere scelto di farlo il 23 dicembre è stata una decisione dettata dalla volontà di umiliare e peggiorare ulteriormente le fragilità di un nucleo familiare già gravato da numerosi problemi - è l'attacco 'Piattaforma Soluzioni Abitative' - questa violenza ha provocato uno sdegno unanime". Il gruppo parla di "750 euro euro di affitto mensili per 10 anni" per un'abitazione "classificata al catasto come A4, ovvero abitazione di tipo popolare". "I grandi proprietari immobiliari - è la denuncia ribadita - non hanno intenzione di abbassare affitti da libero mercato diventati insostenibili per gli inquilini".

"La richiesta di sospensione di forza pubblica agli sfratti, votata all'unanimità dal consiglio comunale è rimasta ad oggi inevasa dalla Prefettura", ricorda il gruppo, "è necessario un nuovo accordo tra inquilini e proprietari. A gennaio sono previsti altri decine di sfratti esecutivi nei confronti di famiglie che sono in graduatoria, ma alle quali il Comune nega l'assegnazione degli alloggi pubblici. Dall'8 novembre il presidio permanente in Sant'Ermete ha messo in luce l'esistenza di 200 abitazioni popolari tenute disabitate e dal 16 dicembre è iniziato materialmente l'auto-recupero di tre stabili abbandonati di alloggi comunali. Le case ci sono, e devono essere subito assegnate. Su questo punto la contraddizione tra sfratti in affitti privati e alloggi pubblici non consegnati a nuclei che aspettano da anni in graduatoria è diventata inaggirabile".

La 'Piattaforma Soluzioni Abitative' è convinta che la via sia la "crescita della sindacalizzazione autonoma degli inquilini". "L'ufficiale giudiziario stamani ha sostituto la data dell'esecuzione dello sfratto da febbraio 2023 a marzo 2024 solo e soltanto perchè l'inquilina ha documentato in modo ufficiale l'accordo sottoscritto dalla proprietà, proposto dall'ufficio casa di Pisa. L'inquilina pagherà trenta euro al mese su 716 euro che il Comune verserà per tutto il periodo come indennità di occupazione, e il padrone di casa deve revocare il pignoramento di 62 euro mensile per le morosità pregresse, già saldate dall'inquilina. Lo sfratto di oggi è stato rinviato perchè le ragioni degli inquilini tenute invisibili per molto tempo sono diventate rivendicazioni di una lotta di massa".