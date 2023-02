Tappa alla Certosa e al Museo di Storia Naturale di Calci per un gruppo di giornalisti

Grazie ad un press tour organizzato da Terre di Pisa, domenica mattina cinque giornalisti italiani hanno fatto tappa a Calci per visitare il Museo Nazionale della Certosa Monumentale di Calci e il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa. Ad accogliere i giornalisti, oltre al personale dei due musei, anche il vicesindaco con delega al Turismo Valentina Ricotta.



“Da anni, come amministrazione comunale e con il prezioso supporto di Terre di Pisa - ha sottolineato il vicesindaco Ricotta - lavoriamo ad una promozione turistica capace di far conoscere le peculiarità e le bellezze di Calci attraverso più canali e a più livelli, in sinergia con i territori circostanti. Sinergia che è fondamentale per costruire un’offerta turistica completa e di qualità. La Certosa, il Monte Pisano e l’olivicoltura sono i nostri principali punti di forza su cui continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi anni, sia come Comune che insieme al Tavolo dei Comuni del Monte Pisano e a Terre di Pisa, così come alla Strada dell’Olio dei Monti Pisani, al Cammino di Santa Giulia, alla Via Micaelica e all’Associazione nazionale Città dell’Olio, cui abbiamo recentemente aderito”.