Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno deferito in stato di libertà una persona per interruzione di pubblico servizio. Nello specifico, i militari dell’Arma, alcuni giorni fa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Pontedera in quanto la persona in questione avrebbe preteso la precedenza nelle prestazioni sanitarie, impedendo di assicurare all’utenza il servizio sanitario. L’immediato intervento dei militari ha permesso il ripristino delle attività di soccorso nei confronti degli altri utenti e l’identificazione del soggetto che è stato quindi denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria.