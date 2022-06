Gioco del Ponte: mercoledì 22 giugno apre la prenotazione dei biglietti dei palchi

Sono iniziati i preparativi per l’appuntamento più atteso del Giugno Pisano: sabato 25 giugno con il Gioco del Ponte. Sul ponte di Mezzo, infatti, sono iniziati i preparativi per il montaggio del carrello dove le due Parti della città, Mezzogiorno e Tramontana, torneranno a sfidarsi dopo i due anni di stop a causa del Covid. Iniziati anche i lavori di montaggio delle tribune su Lungarno Gambacorti e Lungarno Mediceo. Una volta completate su entrambi i lati, potranno contenere circa 2.700 posti, con una capienza ridotta rispetto agli anni scorsi a causa dei lavori alla facciata di Palazzo Pretorio sul Lungarno Galilei. Dalle ore 8 di mercoledì 22 giugno sono disponibili i biglietti per assistere al Gioco del Ponte. L’ingresso alle tribune sarà gratuito ma è obbligatoria la prenotazione, e sarà possibile acquisire la prenotazione con richiesta tramite il sito Eventbrite www.eventbrite.it.