Teatro Verdi, l'attesa è finita: inizia la prevendita dei biglietti

L’annunciata prevendita dei biglietti al Teatro Verdi prevista dal 6 ottobre scorso era stata rinviata in attesa delle nuove disposizione sulla capienza in previsione del nuovo DPCM, che è stato emanato ieri sera. Potrà quindi partire la prevendita dei biglietti per tutti e cinque gli appuntamenti autunnali in calendario al Teatro Verdi da novembre a dicembre da giovedì 15 ottobre, da venerdì 16 anche telefonicamente, online e nel circuito Vivaticket.

Saranno messi in vendita, cautelativamente, 200 posti a recita, posizionati in platea e nel primo e secondo ordine dei palchi. Questo numero potrà essere ampliato alla luce delle disposizioni future emanate dal Consiglio dei Ministri e dalla Regione Toscana.

I biglietti per La Notte dell’Innominato, L’Amour Malade, Ditegli sempre di sì e L’Italiana in Algeri costano: per platea, posto palco centrale I e II ordine € 30,00 (ridotto € 27,00; soci Coop € 25,50; under30 € 15,00); posto palco laterale I e II ordine € 25,00 (ridotto € 22,50; soci Coop € 21,00; under30 € 12,50; 1000 punti Coop € 10,00 per la Prosa; Carta Studente della Toscana € 8,00 per la Prosa e € 15,00 per la Lirica).

I biglietti per il Quartetto di Fiesole con Giovanni Gnocchi costano, posto unico numerato, € 15,00 (ridotto € 12,00; under30 € 5,00, Carta Studente della Toscana € 10,00).

Si specifica che, a causa della limitata capienza del teatro dovuta alle disposizioni inerenti il Covid 19, il singolo utente potrà acquistare, al massimo, 5 biglietti a spettacolo.

È possibile utilizzare il credito dei voucher digitali a rimborso degli eventi annullati da 8 marzo a 26 maggio 2020 causa Covid 19 secondo titolarità dell'organizzatore. Quindi i voucher di Lirica e Concerti per gli eventi della Fondazione Teatro di Pisa (L’Amour Malade e Quartetto di Fiesole con Giovanni Gnocchi); i voucher di prosa e danza per gli eventi di Fondazione Toscana Spettacolo onlus (La Notte dell’Innominato, Ditegli sempre di sì e L’Italiana in Algeri). Ricordiamo inoltre che i voucher hanno validità 18 mesi dall’emissione.

Si segnala inoltre che nel caso di congiunti in numero superiore a due, sarà possibile rivolgersi alla biglietteria (orario di botteghino e telefonica) per acquistare ulteriori posti nello stesso palco. L’autodichiarazione congiunti è disponibile online sulla scheda di ogni spettacolo.

Nei primi giorni di prevendita, o in caso di particolare afflusso, un’ora prima dell’apertura del Botteghino sarà attivato un numeratore automatico per regolamentare l’accesso allo sportello. I numeri erogati valgono per il solo turno di apertura.

Il Botteghino del Teatro è aperto dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13; il martedì e giovedì anche ore 16-18. Biglietteria telefonica, tel 050 941188, dal martedì al sabato ore 9-11; il martedì e giovedì anche ore 14-16.