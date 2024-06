Prevenzione frodi: un convegno promosso da Poste Italiane nella Sala delle Baleari

Si è svolta nella mattina di venerdì 31 maggio, a Palazzo Gambacorti, la tavola rotonda dal titolo 'Prevenzione frodi. Prevenire, Contrastare e Mitigare i rischi delle Frodi Cybersecurity - Quadro normativo di riferimento', organizzata da Poste Italiane in collaborazione con il Comune di Pisa, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e la Polizia di Stato con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza e la cultura dei cittadini per difendersi dai frodatori. Nell’occasione è stato anche presentato un annullo speciale dedicato.

Soddisfazione per i rappresentanti di Poste Italiane, Raffaele Panico (responsabile di Fraud Management), Alessandra Mariotti (responsabile Fraud Management Centro Nord) e Fabrizio Gaudio (direttore Filiale di Pisa): "Nella maggior parte delle frodi, il frodatore entra inizialmente in contatto con il cittadino e, con l’inganno, tenta di carpire credenziali, password e codici di accesso. E' essenziale che i cittadini prendano consapevolezza dei tentativi avviati, non accedano ai link, non compilino alcun form e siano pronti con lucidità a gestire eventuali fasi successive. Sul nostro sito poste.it, nella sezione dedicata alla sicurezza, sono disponibili una serie di consigli e alcuni video che spiegano fenomeni come lo smishing, il phishing e il vishing".

A questo incontro, seguirà nel mese di giugno, un progetto pilota formativo sulla prevenzione delle frodi digitali e finanziarie, secondo il seguente calendario:

- 6-7 e 13-14 giugno dalle ore 10 alle 13: postazione-corner dedicata all’ascolto e al supporto presso l’ufficio postale di piazza Vittorio Emanuele II a Pisa;

- 13 giugno dalle ore 16 alle 18:30: aula formativa presso il Comune di Pisa, dedicata ai cittadini.

A seguire, nel mese di settembre si terrà una seconda aula formativa dedicata agli studenti delle scuole superiori.