Prevenzione e lotta alle truffe, Lino Banfi testimonial della campagna dei Carabinieri

L'Arma dei Carabinieri promuove oggi, 10 luglio, su tutto il territorio nazionale, un'importante iniziativa di informazione a favore di tutta la comunità, con particolare riguardo alle persone anziane, per contrastare il fenomeno delle truffe a danno delle fasce tendenzialmente più esposte della popolazione. Un segno concreto dell'importanza dell'attività di prevenzione, che sarà esteso in tutto il Paese, attraverso i canali di informazione, con la diffusione di un video con la partecipazione dell’attore Lino Banfi e di un Comandante di Stazione.

I Carabinieri di Pisa, da tempo attivi, in questo senso, organizzeranno nuovi incontri con la popolazione, per spiegare come comportarsi in caso di contatto da parte di potenziali truffatori, anche al fine di ricordare a tutta la comunità l'importanza di chiamare il 112 ogni qualvolta si necessiti di aiuto, in situazioni sospette.