Prevenzione e sicurezza: 900 controlli dell'Asl nel territorio pisano nel 2023

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, igiene pubblica, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Sono queste le macro aree di intervento del Dipartimento della prevenzione dell'Azienda USL Toscana nord ovest, che nei giorni scorsi ha fatto il punto sulla propria attività in provincia di Pisa, durante l'incontro che si è svolto a Palazzo Gambacorti lunedì 18 dicembre.

"Abbiamo illustrato il nostro operato in un incontro rivolto ad amministratori locali, categorie produttive, enti pubblici e privati - dice Roberta Consigli, direttrice del Dipartimento - abbiamo spiegato le metodologie adottate per tutelare la salute collettiva e prevenire i rischi in tutti gli ambienti di vita e di lavoro, con l'obiettivo di sensibilizzare gli operatori economici che interagiscono con i nostri tecnici durante le ispezioni".

"Il nostro compito è vigilare sulla conformità a leggi e regolamenti di settore - aggiunge Consigli - tutta la nostra attività di controllo è programmata sulla base di regole e indirizzi definiti, e ogni ispezione in un'azienda o in un luogo pubblico è frutto di una programmazione volta a tutelare la salute di tutti, inclusi lavoratori e utenti".

Durante l'incontro sono stati presentati dati relativi all'anno 2023 nella provincia di Pisa. Per quanto concerne la sicurezza nei luoghi di lavoro, al 15 dicembre, il Dipartimento ha effettuato controlli su 215 cantieri edili e in 629 aziende (di cui 29 aziende agricole e 15 aziende della logistica) per un totale di 844 controlli, che con ogni probabilità raggiungeranno quota 900 entro la fine dell’anno. Ha emesso 102 richieste di prescrizioni, contestato 144 violazioni e concluso 39 richieste relative a infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda l'igiene pubblica, sempre al 15 dicembre, il Dipartimento ha condotto 40 campionamenti per la legionella, ispezionato 10 impianti sportivi, 30 strutture socio-sanitarie, 28 scuole e centri educativi, e 6 piscine. Inoltre, ha effettuato 62 interventi a seguito di segnalazioni, 226 controlli di qualità sulle acque destinate al consumo umano e ha ricevuto 430 notifiche di malattie infettive, per le quali sono state attivate altrettante indagini epidemiologiche.

Notevole è stata anche l'attività nell'area della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria. Al 30 novembre, sono stati effettuati 231 controlli in stabilimenti di vario genere, gestite 805 pratiche per l'anagrafe canina, affrontate 125 pratiche relative a cani morsicatori e processate 450 richieste per passaporti di cani e gatti.