Meteo, nel week end del 1 maggio l'Italia sarà spaccata in due

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com illustra la situazione meteorologica che caratterizzerà l'Italia nel week end del 1 maggio: "Nei prossimi giorni le regioni del Nord rimarranno esposte a umide ed instabili correnti atlantiche, responsabili di frequenti piogge e rovesci, pur alternati a pause asciutte. Non mancheranno anche locali temporali a tratti di forte intensità, in particolare su fascia prealpina e pedemontana. L'instabilità non risparmierà neanche il Centro, sebbene meno incisiva e diffusa rispetto al Nord, con spunti piovosi e temporaleschi soprattutto sulla Toscana".

"Il Sud Italia sarà invece più protetto da un lembo dell'anticiclone africano, con maggiore stabilità atmosferica, ma il tempo non sarà sempre soleggiato - prosegue Ferrara - i cieli potranno infatti venire a tratti offuscati da nuvolosità medio-alta di passaggio, con anche qualche goccia di pioggia non esclusa in particolare su Sicilia, Campania e Molise, mentre sulle coste ioniche si potranno avere nubi basse o nebbie marittime durante le ore più fredde. Tuttavia saranno i momenti soleggiati a prevalere, contestualmente ad un deciso aumento delle temperature, tanto che entro sabato 1 maggio si potranno registrare picchi locali di 26-28°C se non prossimi ai 30°C su Sicilia interna, cosentino e tavoliere foggiano".

"I venti da Sudovest soffieranno anche sostenuti in quota e trascineranno concentrazioni anche piuttosto elevate di pulviscolo sahariano verso il Mediterraneo e l'Italia. Potremo così notare cieli a tratti giallognoli e pioggia 'sporca' laddove vi saranno precipitazioni" aggiunge Edoardo Ferrara. "Sabato 1 maggio partirà discreto, salvo già qualche pioggia sul Nordovest. Tuttavia tra pomeriggio e sera è atteso un peggioramento al Nord con piogge e temporali localmente anche intensi, in particolare proprio in serata. Rovesci giungeranno anche al Centro a fine giornata, in primis sulla Toscana, ma localmente anche sul resto delle regioni centrali a partire dal Lazio. Al Sud nubi irregolari a tratti estese di passaggio, ma al più qualche fugace piovasco. Domenica 2 maggio ancora qualche rovescio o temporale sparso al Nord; andrà meglio al Centrosud con maggiore soleggiamento, salvo qualche residua pioggia sulla Toscana e in generale lungo l'Appennino" conclude Ferrara di 3bmeteo.com.

Il meteo a Pisa

SABATO 1 MAGGIO. Nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 3.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3227m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.

DOMENICA 2 MAGGIO. Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2460m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Ovest-Sudovest. Allerte meteo previste: vento.