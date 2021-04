Meteo, settimana instabile in Toscana con acquazzoni

La nuova settimana si prospetta decisamente dinamica e vivace sulla Toscana, a causa di venti umidi e instabili sud-occidentali, che manterranno il tempo spiccatamente variabile. Lo spiega Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, gettando uno sguardo più approfondito sul meteo che caratterizzerà la nostra regione nei prossimi giorni.

Frequenti saranno gli spunti piovosi, localmente anche a carattere temporalesco, con temperature in calo e clima a tratti fresco, specie sulle province toscane settentrionali, mentre il clima sarà più mite generalmente sulla Maremma. In particolare tra martedì, mercoledì e giovedì ci attendiamo numerosi rovesci e temporali che colpiranno in modo sparso e irregolare, risultando localmente anche di una certa intensità. Più interessata la provincia di Firenze, mentre le precipitazioni risulteranno più occasionali sulle province di Pisa e Livorno, con spazio anche per maggiori aperture tra uno spunto piovoso e l'altro. Venerdì il tempo dovrebbe temporaneamente stabilizzarsi, con al più precipitazioni molto sporadiche, mentre la prognosi resta ancora molto incerta per il weekend del 1 maggio, che potrebbe vedere qualche nuovo acquazzone, ma anche parentesi assolate.