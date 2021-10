Meteo, arriva il ciclone mediterraneo: rischio di forte maltempo su parte della penisola

Arriva il ciclone mediterraneo e porta con sé forte maltempo, soprattutto al Sud, con burrasche di vento. Lo spiegano gli esperti di 3bmeteo.com. "Sabato giornata di relativa tregua al Sud pur con variabilità e qualche occasionale piovasco, ma entro fine giornata arriverà la parte avanzata di una perturbazione collegata ad un insidioso vortice mediterraneo, con primi effetti sulla Sicilia - lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che avverte - tra domenica e martedì il ciclone mediterraneo si porterà sul Mar di Sicilia quindi il Mar Ionio, portando condizioni di maltempo su gran parte del Sud Italia. Piogge e temporali anche di forte intensità potranno colpire soprattutto Calabria e Sicilia: attenzione particolare ai versanti ionici, dal siracusano, al catanese, messinese, quindi anche reggino, Locride, catanzarese e crotonese, dove potranno cadere anche oltre 100-150mm di pioggia. Il tutto accompagnato da burrasche di Scirocco e Levante, con raffiche localmente superiori agli 80-90km/h sullo Ionio e forti mareggiate sulle relative coste. Non esclusi allagamenti e locali criticità idrogeologiche, oltre che danni sui settori costieri per via del mare grosso"

IN PARTE COINVOLTO ANCHE IL CENTRO. "Sabato ancora instabilità sulle regioni centrali con qualche rovescio sparso - prosegue Ferrara di 3bmeteo.com - mentre domenica sarà una giornata per lo più asciutta salvo piogge in arrivo sulla Sardegna, anche intense sul versante sudorientale dell’isola. Tra lunedì e martedì invece la perturbazione legata al vortice mediterraneo interesserà anche il Centro, portando ulteriori piogge specie su versante adriatico e Lazio. Anche qui soffieranno venti tratti forti tra Levante e Grecale.

NORD FUORI DALL’AZIONE CICLONICA. "Il Nord Italia rimarrà invece all’asciutto, almeno sino a martedì compreso, pur con tempo a tratti uggioso in Pianura Padana per nubi medio-basse, che su Prealpi e pedemontane potranno anche innescare qualche pioviggine. Farà eccezione l’Emilia Romagna, che potrà vedere qualche pioggia nella giornata di sabato, ma anche martedì". concludono da 3bmeteo.com.

Il meteo a Pisa

DOMENICA 24 OTTOBRE. Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3283m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

LUNEDI 25 OTTOBRE. Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento in serata fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3187m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

MARTEDI 26 OTTOBRE. Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2952m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente.