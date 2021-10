Meteo: in Toscana con il week end di Halloween torna anche il maltempo

Dopo una fase stabile e asciutta sulla Toscana il tempo sta per cambiare. Lo annuncia Federico Brescia di 3bmeteo, che illustra il quadro delle previsioni meteo sulla Toscana e sul territorio pisano da domenica 31 ottobre fino a mercoledì 3 novembre. La porta atlantica si è aperta e due perturbazioni sono pronte a far ingresso da Ovest. La prima tra domenica e lunedì che si articolerà con la fase prefrontale nella giornata di domenica quando le piogge saranno deboli e riguarderanno prevalentemente le aree costiere e l’alta Toscana, mentre lunedì 1 novembre è atteso il passaggio del fronte freddo con precipitazioni, anche a carattere temporalesco su tutta la regione. La seconda perturbazione è attesa nella giornata di mercoledì 3 e sarà più rapida ma i fenomeni saranno a tratti forti o abbondanti. Le temperature sono previste in calo, in particolare nei valori massimi. Da lunedì sera venti burrascosi di Libeccio sulle coste, mare in aumento ad agitato.

Su Pisa le condizioni meteo nei prossimi giorni sono previste in peggioramento per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Tra domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre si vedranno i maggiori effetti di questo peggioramento, con piogge diffuse e abbondanti, in particolare lunedì. Martedì è prevista una pausa con tempo stabile, in attesa di una nuova fase di maltempo mercoledì 3. Temperature nel complesso in deciso calo, specie nei valori massimi. Attenzione al forte vento di Libeccio da lunedì sera, mare in aumento ad agitato.