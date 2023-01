Fine settimana caratterizzato da piovaschi: da metà mese giù le temperature

Dopo le rapide piogge che interesseranno la Toscana tra la serata odierna (mercoledì 11 gennaio) e la notte del 12, avremo una giornata di giovedì 12 ovunque soleggiata; valori minimi tra 0 e 4°C nelle vallate pre-appenniniche orientali con locali brinate. Lo sottolinea il meteorologo Francesco Del Francia di 3bmeteo.com, che guarda anche al resto della settimana.

Venerdì 13 nubi irregolari sulla Toscana centrale e settentrionale con pioviggini specie su questi ultimi settori (e quindi su Pisa, Lucca, Empoli, Pistoia, Appennino settentrionale e localmente su Livorno e sulla Piana fiorentina) assolato ma con foschie a valle sulle province meridionali. Sabato 14 tempo sostanzialmente asciutto ma con nebbie e nubi basse ben presenti specie nelle vallate (attenzione quindi alla visibilità ridotta); dalla tarda sera-notte prime pioviggini tra pisano e Lunigiana, segno che il tempo volgerà ad un nuovo cambiamento.

Tra 15 e 16 gennaio avremo condizioni più umide e piovose, piogge generalmente moderate, mentre localmente, specie sull'Aretino ma soprattutto sulla Toscana settentrionale, potrebbero risultare anche forti e persistenti; ma è presto per i dettagli che risultano ancora in sede di definizione. Infine, una tendenza da prendere con le pinze, ma che potrebbe risultare un'ottima notizia per le aree appenniniche: tra 17 e 19 gennaio da valutare il progressivo arrivo di aria più fredda da Nord che potrebbe apportare un bel manto nevoso in Appennino sino a quote medio-basse o collinari.