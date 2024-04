Dopo lo 'scherzetto' del lunedì di Pasquetta, che coincide con il 1° aprile e il proverbiale 'pesce', il maltempo è destinato ad esaurirsi rapidamente. Al posto della pioggia che ha bagnato l'esordio del mese tornerà il sole, che caratterizzerà tutta la settimana fino a domenica 7 aprile. Come confermano gli esperti di 3b Meteo, sul territorio pisano la primavera tornerà a recitare il ruolo di protagonista.

Le previsioni meteo a Pisa

MARTEDÌ 2 APRILE. Giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 1913m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest.

MERCOLEDÌ 3 APRILE. Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1958m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

GIOVEDÌ 4 APRILE. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2738m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest.

VENERDÌ 5 APRILE. Nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3591m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

SABATO 6 APRILE. Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 3855m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

DOMENICA 7 APRILE. Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 3667m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest.