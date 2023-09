L’anticiclone è in fase di declino e una prima debole perturbazione ne sta approfittando raggiungendo nel corso della giornata di oggi, mercoledì 20 settembre, la Toscana, con qualche pioggia sparsa che si intensificherà in serata sulle zone centro-settentrionali. Lo spiega Lorenzo Badellino di 3bMeteo nelle previsioni che gettano uno sguardo fino a domenica 24 settembre. Nella prossima notte si assisterà a un’ulteriore intensificazione dei fenomeni, con rovesci anche temporaleschi e localmente di forte intensità sul grossetano, mentre piogge estese ma più deboli interesseranno pisano, livornese, aretino e la provincia di Firenze. La Regione Toscana ha già emesso l'allerta meteo che sarà valida sino alle 12 di domani, giovedì 21 settembre.

Nella giornata di giovedì 21 settembre il fronte si allontanerà verso est e al suo seguito subentrerà una spiccata variabilità sulla nostra regione, con schiarite alternate ad annuvolamenti forieri di qualche rovescio intermittente in giornata, ma in attenuazione in serata. Nel corso di venerdì 22 settembre però giungerà una nuova e più intensa perturbazione, con piogge e temporali anche forti tra il pomeriggio e la sera sulle zone centro-settentrionali della Toscana e con locali nubifragi e grandinate sulle province di Pisa, Livorno e Firenze.

In questa circostanza le temperature perderanno alcuni gradi, specie sull’alta Toscana, dove in alcuni casi non si andrà oltre i 20/22°C. La perturbazione giunta venerdì genererà un vortice sul Tirreno nel weekend, responsabile di una spiccata variabilità sulla nostra regione, con maggiori schiarite sabato 23 e occasione per nuovi rovesci domenica 24 settembre, a tratti temporaleschi, con temperature in diminuzione.