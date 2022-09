Prima assemblea degli iscritti con il nuovo Consiglio dell'ordine degli Ingegneri

Prima assemblea all'Hotel Galilei per il nuovo Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa. Il presidente Leonardo Mattolini, eletto nel mese di luglio, affiancato dagli ingegneri Claudia Marchetti (vicepresidente), Manuela Tosques (segretario) e Marco Nocera (tesoriere), hanno presentato agli iscritti il programma e le nuove commissioni.

"Un consiglio rinnovato per 7/15 ma che si muoverà in continuità con l'operato di chi ci ha preceduto. Dopo il difficile periodo della pandemia, adesso gli obiettivi devono essere chiari: tutela della figura professionale e della committenza, compensi adeguati, qualità dell'operato ma anche il recupero della nostra funzione sul territorio e nella società. Siamo il secondo ordine in termini di numeri della regione, con oltre 2400 iscritti. Possiamo e dobbiamo essere portatori di proposte per un futuro da protagonisti". L'illustrazione delle commissioni è stata anche annunciata l'istituzione di un fondo di solidarietà "per sostenere quei colleghi che hanno difficoltà a pagare la quota di iscrizione all'Ordine".