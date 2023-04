Debutta la 'Biennale dell'Artigianato': il premio dedicato alle eccellenze di Ponsacco

Un nuovo riconoscimento dedicato alle eccellenze di Ponsacco e del suo tessuto produttivo e artigianale. Va in scena venerdì 14 aprile alle ore 15 nell'Auditorium 'Monsignor Elio Meliani' di Ponsacco la prima edizione della 'Biennale dell'Artigianato', appuntamento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con l'Università della Terza Età di Ponsacco, con il patrocinio del Comune di Ponsacco e la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest.

Nel corso dell'evento a ingresso libero, che vedrà la presenza del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, del presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Valter Tamburini e del sindaco di Ponsacco Francesca Brogi, verranno premiati 15 imprenditori e imprenditrici del territorio di Ponsacco che si sono distinti per i risultati raggiunti con le loro aziende. Realtà d'eccellenza che rappresentano la storica tradizione ponsacchina.

"Il premio nasce dall'idea di valorizzare quelle aziende che hanno fatto la storia di Ponsacco, per tutto ciò che rappresentano per il territorio, le sue realtà d'eccellenza e di qualità" spiega il presidente con delega al territorio Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. "Un evento che vedrà la premiazione di 15 attività non solo legate alla lavorazione del mobile, del legno e dell'arredamento, ma anche fioristi, parrucchieri ed estetisti, oltre a un'azienda storica che ha da poco compiuto 103 anni".

"La scelta di istituire una 'Biennale dell'Artigianato' non poteva che ricadere su una realtà come Ponsacco" afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Questi eventi sono fondamentali occasioni di riconoscimento per il valore di ciò che è stato fatto lungo tutto un percorso di vita delle nostre imprese, il vero cuore pulsante delle nostre città. Ci prendiamo l'impegno di organizzarlo anche nei prossimi anni, facendone un modello da replicare magari in altri territori".

"Ci tenevamo a valorizzare queste realtà proprio per ciò che rappresentano per il territorio, l'intera area di Ponsacco ha una vocazione artigianale di lungo corso che si mantiene tutt'oggi e che cercheremo di far emergere in questa occasione" aggiunge il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. Lo definisce "un premio importante per il nostro territorio" l'assessore al Commercio del Comune di Ponsacco, Roberta Lazzeretti. "Proprio perché valorizza quella parte di commercio che a volte rimane dietro le prime file, come l'artigianato. Questo appuntamento va oltre, premiando tutte quelle attività inserite nel nostro territorio che hanno dato vita a una rete di artigianalità".