Cascina: grande partecipazione per la prima giornata di 'Puliamo il mondo'

E' stata un successo la prima giornata di 'Puliamo il Mondo' andata in scena a Cascina. L’assessore all’ambiente Paolo Cipolli ha voluto portare il saluto dell’amministrazione comunale alle centinaia di bambini impegnati a raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le strade intorno ai propri plessi scolastici. Un saluto ma anche, e soprattutto, un ringraziamento per l’entusiasmo dimostrato e l’attenzione rivolta alle tematiche ambientali. "Voglio ringraziare anche Legambiente che ci ha proposto di nuovo questa bella iniziativa - ha detto l’assessore Cipolli - Abbiamo puntato sul coinvolgimento delle scuole, per cui il nostro ringraziamento si estende pure agli istituti comprensivi, e alle insegnanti, che hanno aderito numerosi per queste azioni di pulizia intorno ai plessi. I ragazzi sono i protagonisti di queste due giornate (la seconda è in programma sabato 22 ottobre), come anche del cambiamento e dell’individuazione di soluzioni per i problemi ambientali: il futuro nostro e quello del pianeta sono nelle loro mani. Dobbiamo tutti impegnarci a tenere pulito l’ambiente intorno a noi e confidiamo che questa azione dei ragazzi possa contribuire a sviluppare una cultura della cura dell’ambiente attraverso il coinvolgimento delle famiglie".

Come? Raccontando a casa questa esperienza, come ha suggerito l’assessore all’ambiente rivolgendosi direttamente ai ragazzi. "Avete visto come le persone vi osservavano incuriosite? Tanti adulti chiedono cosa sia questa iniziativa - ha aggiunto Cipolli - ciò significa che state dando una testimonianza importante di quanto sia necessario avere cura delle aree pubbliche in cui trascorriamo il nostro tempo. Ci sono i cestini per gettare i rifiuti e l’obiettivo deve essere quello di arrivare, un giorno, a non esser costretti a compiere opere di pulizia come queste. Vi chiedo di raccontare questa esperienza ai vostri genitori e familiari, perché è importante che agli adulti arrivi un segnale che parte da voi ragazzi. Avete visto quanti problemi ci siano stati anche quest’anno a livello ambientale, tra siccità, caldo eccessivo, incendi: tutti fenomeni derivati dalle azioni dell’uomo. Dobbiamo mettere in campo tanti piccoli accorgimenti che, se fatti da ognuno di noi, potranno contribuire a rendere migliore l’ambiente che ci circonda".

Questa prima giornata di 'Puliamo il Mondo' ha visto all’opera le seguenti classi: Istituto Comprensivo 'De Andrè' scuola primaria 'Pascoli' (San Frediano a Settimo); Istituto Comprensivo 'Borsellino' scuola primaria 'Giovanni XXIII' (Zambra); Istituto Comprensivo 'Falcone' scuola primaria 'Galilei' (Cascina); Istituto Comprensivo 'Falcone' scuola primaria 'S.G. Bosco' (Latignano); Istituto Comprensivo 'Falcone' scuola secondaria di primo grado 'Pascoli'. Sabato 22 ottobre sarà invece la volta dell’Istituto Comprensivo 'De Andrè' scuola primaria 'Cipolli' a San Casciano e all’Istituto Comprensivo 'Borsellino' scuola secondaria di primo grado 'Luigi Russo' (Navacchio).