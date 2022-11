Al Cnr di Pisa in azione la prima Unità mobile di ricerca per droni

Ieri mattina, mercoledì 23 novembre, il Cnr di Pisa ha presentato la prima Unità mobile di ricerca per droni. Unica nel suo genere, perché in grado di acquisire “live” la grande mole di dati raccolti dai droni direttamente in loco, senza la necessità di tornare in laboratorio.

A spiegare il funzionamento della nuova unità, composta da un massimo di sei droni, è Andrea Berton, responsabile del gruppo Remote e dell'Istituto di geoscienze e georisorse del CNR di Pisa.

Nel corso delle giornate di mercoledì 23 e giovedì 24 novembre, presso l’Area della ricerca di Pisa del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), è anche in corso il convegno “La ricerca prende il volo” organizzato dal gruppo Remote del Cnr e dall’Istituto di geoscienze e georisorse del Cnr (Cnr-Igg).