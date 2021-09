Primo giorno di scuola: ecco come è andata a Pisa

Ingressi scaglionati, settimana corta, turnazioni e controllo del Green Pass: questi i principali provvedimenti adottati il 15 settembre per il rientro in classe

Il primo giorno di scuola è arrivato. Ecco come è andata stamattina, mercoledì 15 settembre, in alcuni istituti superiori cittadini, spesso alle prese con la carenza di spazi. Ingressi contingentati e scaglionati in diverse giornate, turnazioni e settimana corta. Ma anche controllo dei Green Pass per il personale scolastico e mascherine. Ma, sopra tutto, l'emozione di ritrovarsi e ritornare tra i banchi di scuola. A raccontare il rientro in classe Adriana Piccigallo, dirigente scolastico del liceo 'U. Dini', Sadra Capparelli, dirigente scolastico del liceo 'G. Carducci' e infine Ilaria Francalanci, docente dell'Itc Pacinotti.