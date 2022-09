Primo giorno di scuola a Pisa, senza mascherine: auguri del sindaco Conti agli alunni

E' suonata la prima campanella stamani a Pisa in tutte le scuole di ogni ordine e grado, con gli alunni che hanno potuto fare rientro a scuola secondo le nuove disposizioni anticovid, meno restrittive rispetto agli anni della pandemia, previste nel vademecum inviato alla scuole dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022-23.

A differenza dell’anno precedente non sarà più necessario per gli alunni indossare la mascherina, fatta eccezione per personale scolastico e alunni fragili, più esposti al rischio di contagio (in questi caso saranno tenuti a utilizzare i dispostivi di sicurezza). Fine anche delle misure di distanziamento in classe e stop anche della didattica a distanza per chi risulta contagiato.

Il sindaco di Pisa Michele Conti, accompagnato dall’assessore alle politiche educative e scolastiche Sandra Munno, ha fatto visita alle primarie De Sanctis dell’Istituto Galilei di Pisanova, alle secondarie Toniolo, dell’Istituto Toniolo in centro e alle primarie Don Milani dell’Istituto Gamerra nel quartiere di Putignano, per augurare un buon inizio anno scolastico a bambini, insegnanti e dirigenti scolastici.

"Finalmente le scuole sono riaperte tornanado alla normalità - ha dichiarato Conti - con lezioni in presenza e senza mascherine. E' sempre una forte emozione vederli tornare sui banchi di scuola, dove trascorrono una parte molto importante della loro crescita e della loro formazione. Come amministrazione stiamo continuando a investire grandi risorse e impegno per rendere gli edifci soclastici sicuri e accoglienti. Dopo lo sforzo enorme degli scorsi anni, in cui abbiamo allestito moltissimi cantieri per un investimento di 7,6 milioni di euro, in questa pausa estiva abbiamo proseguito con piccoli e grandi interventi per la manutenzione dell’edilizia scolastica per ulteriori 1,6 milioni. In molti casi i bambini, come abbiamo avuto modo di vedere stamani, sono stati felici di trovare ambienti più accoglienti, colorati e curati. Questo ci riempie di soddisfazione, anche se c’è ancora molto da fare".

"Il primo giorno di scuola - dice l'assessore Munno - è per tutti un giorno importante carico di aspettative e ansie per chi inizia un nuovo percorso della propria vita, ma anche pieno di momenti spensierati e di festa per il ritorno in classe. La scuola è una palestra di vita e così va vissuta e apprezzata, richiede impegno senso di responsabilità e di solidarietà, in cambio regala il bene più prezioso: la libertà. Auguro a tutti di incontrare insegnanti che sappiano trasmettervi l’amore e la passione per la materia che insegnano, auguro ai docenti di incontrare bambini e giovani curiosi di imparare. Auguro a tutti noi che il Governo e la Regione mettano al centro dei loro programmi le risorse necessarie per una scuola al passo dei tempi".

L’amministrazione comunale ha comunicato a ciascun istituto scolastico la disponibilità a partire con il servizio della refezione già dal primo giorno di scuola. Ciascun istituto scolastico ha poi deciso in autonomia, in base alle proprie esigenze e capacità organizzative, quando far attivare il servizio mensa. La maggior parte deli istituti attiverà il servizio nel periodo compreso tra il 19 e il 27 settembre. Per le modalità di funzionamento del servizio si torna alla normalità, senza più protocolli per garantire le misure di sicurezza previste gli scorsi anni dall’emergenza sanitaria. Per quanto riguarda il trasporto scolastico, il servizio, messo a disposizione delle scuole già dal primo giorno di scuola, inizierà nel periodo compreso tra il 22 e il 27 settembre come richiesto dalla mggior parte degli istituti scolastici. Anche per il servizio degli scuolabus tutto torna alla normalità, senza più riduzione dei posto per garantire le distanze. Rimane l’obbligo della mascherina a bordo per i bambini sopra i 6 anni, ma solo fino al 30 settembre, come previsto dalla nomrativa nazionale.