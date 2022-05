Pontedera: Primo Maggio nel ricordo di Alvaro Fantozzi

"Questo 1° maggio 2022, deponendo un mazzo di fiori sulla sua tomba, lo abbiamo voluto dedicare alla memoria di Alvaro Fantozzi ricercando nel suo straordinario insegnamento i valori che ancora oggi, un secolo dopo la sua morte, dobbiamo coltivare per rifiutarci, ostinatamente, di accettare il lavoro insicuro che uccide, quello irregolare che sfrutta, quello precario che mortifica, il lavoro diseguale che discrimina, quello negato che umilia la dignità delle persone - prosegue il sindaco - la strada da percorrere non può che continuare ad esser quella indicata dalla nostra Costituzione che proprio sul lavoro fonda il patto della nostra convivenza: per questo abbiamo deciso di far visita anche al cantiere del nuovo polo Dino Carlesi dove, da domani, le decine di maestranze coinvolte saranno nuovamente sul posto per proseguire quella grande impresa collettiva finalizzata a concludere entro settembre un presidio di formazione che oltre 600 studenti aspettano di poter vivere"."Quel tricolore sul tetto della scuola in costruzione ci ricorda come il diritto al lavoro e quello allo studio siano davvero le due gambe che questo meraviglioso paese ha scelto per camminare verso l'unico futuro possibile: quello della pace e della democrazia" conclude Franconi.