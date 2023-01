E' Selini la prima nata del 2023 a Pisa

E' la piccola Selini la prima nata del 2023 a Pisa. La bambina è venuta alla luce all'ospedale Santa Chiara alle 3,57, per la gioia di mamma Constantina Makridou e di papà Andrea Zunino, residenti a Pisa. Pesa 3,220 kg. Hanno assistito al parto il dottor Andrea Panattoni, le ostetriche Eva Carli, Renee De Ceglia, Rebecca Brega, Serena Bini, Elena Mazzulli, le oss Virginia Cocozza, Chiara Maffei, Milvia Puri, Tina Tognetti.



E' sempre una femminuccia anche l'ultima nata del 2022, venuta al mondo alle 20.50 della sera del 31 dicembre. Si chiama Mortel Caitlyn Jhoy, pesa 2,960 kg per 52 cm di lunghezza. Grande felicità per mamma Mortel Ma Carmina e babbo Mortel Jhon, entrambi filippini residenti a Pisa.

(nella foto l'ultima nata del 2022 con i genitori e il personale sanitario)