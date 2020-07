Principio d'incendio nella notte alla Chiesa di San Matteo

Alcuni passanti hanno notato del fumo ed hanno chiamato i Vigili del Fuoco. Un'accortezza che ha probabilmente evitato conseguenze peggiori. I pompieri sono intervenuti questa notte, fra il 25 ed il 26 luglio, intorno all'una, per risolvere un principio d'incendio che stava avvenendo nel campanile della Chiesa di San Matteo, sul Lungarno Mediceo.

La squadra di Pisa, con l'aiuto di un'autoscala, è entrata nel campanile ed ha ispezionato il fabbricato, scoprendo che un gruppo di piccoli oggetti stava bruciando lentamente, producendo il fumo notato dai passanti. Le fiamme non erano ancora in condizione di propagarsi e sono state subito spente. Non si sono così registrati danni di rilievo.