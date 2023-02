Guasto ai server nazionali: bloccati i servizi elettronici sanitari

Problemi da stamani per le prenotazioni di esami ed anche per l’emissione delle ricette elettroniche da parte dei medici. Alle due di stanotte si sono bloccati, per un guasto, i server nazionali di Sogei che gestiscono le prescrizioni dematerializzate e tutti i servizi connessi. Anche la Regione Toscana si appoggia al sistema nazionale Sac: impossibile dunque, al momento, usufruire delle piattaforme Zerocode, Cup. 2.0 o prenota.sanita.toscana.it.

La Regione si scusa con gli utenti ed è in attesa del rispristino, che non si sa al momento quando potrà avvenire. Da subito, attraverso i sistemi automatici regionali di monitoraggio e di allerta, ha notato le anomalie e si è messa in contatto con il servizio di assistenza nazionale.

Il blocco, di cui non si conosce ancora la causa, è totale: inaccessibile anche la ricerca delle anagrafiche degli assistiti, il sistema di accesso alla tessera sanitaria o l’archivio delle spese mediche che in automatico finiscono nel 730 come spese detraibili.