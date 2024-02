Nella giornata di ieri si è svolto un incontro tra sindacati e dirigenza Piaggio per aprire la procedura di mobilità che riguarderà 110 lavoratori (80 operai e 30 impiegati). Usb non ci sta. La Rsu Usb Piaggio, il Coordinamento Usb Piaggio e Usb lavoro privato settore industria metalmeccanici, in una nota congiunta, parlano della misura come della "ennesima procedura di mobilità firmata da Fim Fiom e Uilm che produrrà la perdita di posti di lavoro nello stabilimento di Pontedera. Come Usb, se da una parte siamo contenti per quei lavoratori che finalmente andranno in pensione dopo oltre 40 anni di catena di montaggio, dall'altra siamo veramente allibiti da come si possa firmare l'ennesima procedura di mobilità senza fare alcuna riflessione sul fatto che ormai da più di 10 anni con queste procedure abbiamo una continua perdita di posti di lavoro nello stabilimento di Pontedera e nell'intero territorio della Valdera, con l'indotto ridotto a numeri irrisori e un territorio depredato dalla famiglia Colaninno con il bene stare anche delle istituzioni".

Al centro la questione occupazionale locale: "Non si può davvero esultare, come ha fatto la triade qualche settimana fa sul giornale, per il numero misero di assunzioni programmate nel 2024. Assunzioni fatte derogando il decreto dignità, una deroga pesante, che non è certo una vittoria sindacale, ma anzi è una vittoria aziendale. La triade si genuflette alla dirigenza e firma per 40 assunzioni senza prevedere neanche il criterio di anzianità. Siamo contenti per chi avrà il tanto sperato posto fisso, ma non lo siamo per la mercificazione che ogni anno viene fatta sui contratti a termine, come ogni anno qualcuno rimane fuori, come ogni anno vedremo il ricatto di lavoratori su flessibilità e disponibilità illudendoli con la speranza del posto fisso".

"Il compito dei delegati e di un vero sindacato - attacca ancora Usb - dovrebbe essere quello di difendere i lavoratori anzichè portare avanti questo tipo di trattative che sono un attacco ai diritti dei lavoratori e una completa sottomissione al volere della dirigenza. Ci meravigliamo anche di come delegati eletti continuino a fare incontri con la dirigenza e firmare accordi non solo sfuggendo il confronto in Rsu ma soprattutto sfuggendo il confronto con i lavoratori e le lavoratrici, non facendo assemblee e lasciando ormai da anni le ore di assemblea (diritto dei lavoratori) alla Piaggio. Un sindacato dovrebbe rivendicare i bisogni reali dei lavoratori, salario, sicurezza, ogni anno oltre 1000 morti sui luoghi di lavoro uccisi da datori di lavoro che pensano solo al profitto. Fim Fiom e Uilm, Confindustria e padroni fanno gli stessi interessi, che non sono i nostri, non sono quelli dei lavoratori, sono nemici della nostra classe. Per migliorare la situazione di noi lavoratori e lavoratrici dobbiamo riconoscere chi non fa i nostri interessi, chi è il nemico da combattere e lottare per avere reali miglioramenti, riprenderci tutto ciò che ci è stato tolto, iniziando proprio dal pretendere di tornare a fare le assemblee perché il confronto con i lavoratori è la cosa più democratica e fondamentale. Gli operai Piaggio devono fare capire a chi vuole tagliare la democrazia e la partecipazione che non sono disposti a vendere i propri diritti".