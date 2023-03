Tradizioni: ecco i prodotti 'griffati' Gioco del Ponte

Magliette ma anche penne, agende e magneti per ognuna delle dodici Magistrature del Gioco del Ponte. In primo piano l’immagine di un guerriero morionato e di un targone con i colori della Magistratura. È la nuova linea di prodotti brandizzati a marchio 'Pisa Is', destinati al mercato turistico e a quello interno. Nei prossimi giorni saranno in commercio presso l’InfoPoint di piazza del Duomo e nei negozi cittadini che vorranno aderire.



'Pisa Is' è il city branding di Pisa, dal 2021 licenziatario ufficiale del marchio è la società Rainbow spa che opera in tutto il mondo. Alla presentazione anche il Generale di Tramontana, Matteo Baldassari, e il Luogotenente di Mezzogiorno, Tiziano Scarpellini. I prodotti ufficiali del Gioco del Ponte saranno a disposizione anche delle Magistrature a un prezzo agevolato.

"Sono molto soddisfatto di presentare stamani il materiale promozionale ufficiale del Gioco del Ponte - ha detto l’assessore alle Tradizioni della storia e dell'identità di Pisa Filippo Bedini - fin dal nostro insediamento volevamo presentare un’immagine coordinata del nostro Gioco per farlo conoscere il più possibile, in particolare ai giovani ma anche ai turisti. Ma avevamo anche l’obiettivo di dare una mano alle associazioni di Magistratura per sostenere le loro attività durante tutto l’anno, con risorse che si possano aggiungere ai contributi comunali. Mi fa piacere infine che questi prodotti riprendano il grande lavoro di riordino e sistemazione delle immagini, stemmi e addirittura dei colori di ogni singola Magistratura che saranno descritti nel nuovo regolamento del Gioco".