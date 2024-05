Garantire un diritto sociale, tutelare igiene e salute, fino a superare il tabù della mestruazione. Sono gli obiettivi dell'iniziativa 'Prof, oggi sono indisposta! Il ciclo mestruale non è un lusso e non è un imbarazzo. Prendine uno, quando ti serve', progetto promosso presso le due sedi della scuola secondaria dell'Istituto Comprensivo Sacchetti di San Miniato. Dal 20 maggio, giorno in cui c'è stata la presentazione, le studentesse potranno ricevere gratuitamente gli assorbenti secondo le loro necessità. Alla scuola infatti sono stati donati 2160 assorbenti biodegradabili dalle associazioni Soroptimist Valdarno Inferiore e Rotary Club Comprensorio del Cuoio, acquistati tramite una raccolta fondi e con il contributo dell'Azienda Speciale Farmacie San Miniato.

All'evento di lancio, oltre a una delegazione di rappresentanti di studenti delle varie classi, erano presenti il dirigente scolastico Andrea Fubini e il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, insieme alla referente d'istituto per le pari opportunità Emanuela Vigneri. Con loro i rappresentanti delle associazioni Claudio Bartali (presidente Rotary Club Comprensorio del Cuoio); Barbara Giani (vicepesidente Rotary Club Comprensorio del Cuoio); Alessandra Neri (presidente Soroptimist International Club Valdarno Inferiore); Simonetta Caponi (socia fondatrice Soroptimist International Club Valdarno Inferiore) e Manuela Bechelli (delegata Azienda Speciale Farmacie San Miniato).

"L'iniziativa - ha spiegato la scuola in una nota - è in linea con i programmi educativi e didattici legati al principio delle Pari Opportunità e con il programma promosso dalla Regione Toscana denominato 'Scuole che Promuovono Salute'. L'Istituto ha scelto di aderire all'iniziativa proposta da Soroptimist e Rotary Club e patrocinata dalla Commissione per le Pari Opportunità del Comune di San Miniato per dare un segnale concreto che mira a promuovere la cultura del benessere e della salute all'interno della comunità scolastica, a garantire un diritto sociale e ad abbattere gli stereotipi e i tabù intorno al ciclo mestruale".

Nei primi mesi del prossimo anno scolastico saranno anche previste azioni di informazione e di sensibilizzazione sul tema della sessualità e dell'affettività, dell'igiene, della salute e delle disuguaglianze di genere, con il supporto di esperti e professionisti dell’Azienda Usl della Toscana Centro - Dipartimento di Prevenzione e Promozione della Salute.